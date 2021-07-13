Невестка Дрожжиной заявила о планах разлучить дочь Баталова и мать

Невестка советской актрисы Наталии Дрожжиной Ирина планирует забрать дочь актёра Алексея Баталова, страдающую ДЦП, к себе. В эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» она заявила, что намерена разлучить больную женщину и мать, поскольку считает, что там ей небезопасно.

Самая несчастная там — это Маша. Она никому не нужна. Давайте мы её заберем, ей будет лучше с нами. Вы думаете, Гитане Аркадьевне нужна Маша? Знаете, сколько охотников там, — сказала Ирина.

Михаил Цивин и Наталия Дрожжина проиграли ранее все суды в отношении наследства покойного актёра. Однако, судя по всему, семья не отчаивается: их невестка Ирина говорит, что они хотят предпринять новую попытку завладеть многомиллионным имуществом знаменитости. Также женщина высказала опасения, что больную дочь Баталова хотят обмануть, чтобы завладеть её наследством.

Народный артист СССР Алексей Баталов скончался в июне 2017-го. Дочь, о которой шла речь в программе Малахова, родилась во втором браке артиста с Гитаной Леонтенко. Гитана-Мария с рождения страдает ДЦП, однако, несмотря на это, она смогла состояться в творчестве: окончила сценарный факультет ВГИКа, стала литератором, пишет сценарии, а также выпустила книгу. Дочь народного артиста является членом Союза писателей и Союза кинематографистов России.

Ранее сообщалось, что одна из трёх сестёр народной артистки СССР Нонны Мордюковой Наталья Катаева, которая является её главной наследницей, пропала без вести. Бывшая невестка пропавшей Лилиана Новикова рассказала, что она не выходит на связь уже несколько месяцев.