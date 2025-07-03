Депутаты Госдумы предложили ввести в школах занятия по работе с ИИ Депутаты партии «Новые люди» предложили ввести в школах занятия по работе с ИИ

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» предложили ввести в школах и колледжах занятия по работе с ИИ, сообщает ТАСС. Парламентарии направили обращение заместителю председателя правительства Дмитрию Чернышенко.

Для решения этой проблемы считаем необходимым рассмотреть возможность создания общероссийской системы онлайн-кружков и факультативов по тематике ИИ для школьников и студентов, — говорится в сообщении.

Депутаты подчеркнули, что в условиях цифровизации экономики и развития технологий учащихся нужно заранее приучать к работе с искусственным интеллектом. Они считают, что уроков информатики недостаточно для формирования навыков использования ИИ в реальной жизни.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что регулирование в сфере технологии искусственного интеллекта со стороны государства необходимо. Он отметил, что это нужно для того, чтобы не пострадали люди. В качестве примера он привел ситуацию с многочисленными банками в начале 2000-х годов, когда без надлежащего контроля многие кредитные организации «лопались», а вкладчики обращались к государству.