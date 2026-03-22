22 марта 2026 в 09:28

Назван самый популярный предмет для занятий с репетитором

Русский язык стал наиболее популярным предметом для занятий с репетитором

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Русский язык стал самым востребованным предметом для занятий с репетитором в 2026 году, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Его доля составляет 23%. На втором месте находится профильная математика с долей 15%, третью позицию занимает обществознание с показателем 14%.

Физика в 2026 году поднялась на четвертую строчку с долей 7% и опередила информатику, на которую приходится 6%. Год назад ситуация была иной, и информатика занимала более высокое место.

До этого сообщалось, что философия, история России и основы российской государственности станут обязательными для студентов всех направлений подготовки. Курсы войдут в социально-гуманитарное ядро новой модели высшего образования. Программы не будут дублировать друг друга, хотя между предметами предусмотрены взаимные ссылки.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что изучение философии поможет студентам легче осваивать другие дисциплины и будет полезно всем будущим специалистам. Он напомнил, что этот предмет уже был обязательной частью образовательной программы в советское время.

предметы
русский язык
репетиторы
занятия
школьники
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

