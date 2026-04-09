09 апреля 2026 в 08:32

Врио директора школы попала под суд на Камчатке

Врио директора школы на Камчатке вынесли приговор за растрату денег

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Врио директора одной из школ на Камчатке вынесли приговор за растрату денег, выделенных на ремонт спортивного зала в учебном заведении, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем Telegram-канале. Ей назначили наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей.

Вынесен приговор о растрате денег, выделенных на ремонт школьного тренажерного зала, — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, летом 2023 года директор заключила два контракта на ремонт спортзала и замену окон. В итоге частично обновленный зал переоборудовали в учительскую, а новые оконные рамы не были облицованы. Ущерб составил более 300 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в Приморье перед судом предстанет директор школы, где подростки жестоко издевались над второклассницей. Руководителю учебного заведения в Спасске-Дальнем вменяют халатность. Инцидент произошел осенью 2025 года в школе № 12. По данным следствия и СМИ, старшеклассницы затащили девочку в туалет во время перемены.

В начале марта директор одной из школ Кишертского муниципального округа Пермского края заплатила 60 тыс. рублей за травму несовершеннолетней девочки. Через проем в ограждении ребенок проник на стройплощадку и, упав с конструкции спортивного комплекса, получил серьезные повреждения.

Экс-корреспондента СМИ-иноагента обвинили в госизмене
«Такая красивая женщина»: в пермской школе почтили память убитого педагога
Росрыболовство допустило продление запрета на вылов воблы
Переболевшие новым штаммом COVID-19 пожаловались на странный симптом
Атака «Гераней» на сухогрузы с оружием для ВСУ попала на видео
Литовский чиновник поедет работать на Украину после вопроса «чей Крым»
Мигрант попытался отмазать земляков-нелегалов от депортации, но просчитался
В Херсонской области произошло масштабное отключение света
«Уже давно согласовано»: Трамп заявил о важных договоренностях с Ираном
Израильские ВВС нанесли 21 удар по деревням на юге Ливана
Мирная жительница пострадала при ударе БПЛА по Брянской области
Обычный чемодан скрыл страшную тайну расчлененного тела
Врач развеяла опасное заблуждение о заражении венерическими инфекциями
Ребенок чудом выжил после падения с огромной высоты в российском регионе
«Чайка» и «Ирбис» провели самый долгий матч в истории МХЛ
Большая часть Запорожской области погрузилась во тьму
Киев забрал поезда у гражданских и отдал их ВСУ
В Пермском крае началось прощание с убитой подростком учительницей
Врио директора школы попала под суд на Камчатке
Иностранец из тихого поселка оказался опасным пособником террористов
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

