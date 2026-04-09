Врио директора школы попала под суд на Камчатке

Врио директора одной из школ на Камчатке вынесли приговор за растрату денег, выделенных на ремонт спортивного зала в учебном заведении, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем Telegram-канале. Ей назначили наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей.
Как отметили в ведомстве, летом 2023 года директор заключила два контракта на ремонт спортзала и замену окон. В итоге частично обновленный зал переоборудовали в учительскую, а новые оконные рамы не были облицованы. Ущерб составил более 300 тыс. рублей.
Ранее стало известно, что в Приморье перед судом предстанет директор школы, где подростки жестоко издевались над второклассницей. Руководителю учебного заведения в Спасске-Дальнем вменяют халатность. Инцидент произошел осенью 2025 года в школе № 12. По данным следствия и СМИ, старшеклассницы затащили девочку в туалет во время перемены.
В начале марта директор одной из школ Кишертского муниципального округа Пермского края заплатила 60 тыс. рублей за травму несовершеннолетней девочки. Через проем в ограждении ребенок проник на стройплощадку и, упав с конструкции спортивного комплекса, получил серьезные повреждения.