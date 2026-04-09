Врио директора школы попала под суд на Камчатке Врио директора школы на Камчатке вынесли приговор за растрату денег

Врио директора одной из школ на Камчатке вынесли приговор за растрату денег, выделенных на ремонт спортивного зала в учебном заведении, сообщила пресс-служба прокуратуры региона в своем Telegram-канале. Ей назначили наказание в виде штрафа в 200 тыс. рублей.

Вынесен приговор о растрате денег, выделенных на ремонт школьного тренажерного зала, — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, летом 2023 года директор заключила два контракта на ремонт спортзала и замену окон. В итоге частично обновленный зал переоборудовали в учительскую, а новые оконные рамы не были облицованы. Ущерб составил более 300 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что в Приморье перед судом предстанет директор школы, где подростки жестоко издевались над второклассницей. Руководителю учебного заведения в Спасске-Дальнем вменяют халатность. Инцидент произошел осенью 2025 года в школе № 12. По данным следствия и СМИ, старшеклассницы затащили девочку в туалет во время перемены.

В начале марта директор одной из школ Кишертского муниципального округа Пермского края заплатила 60 тыс. рублей за травму несовершеннолетней девочки. Через проем в ограждении ребенок проник на стройплощадку и, упав с конструкции спортивного комплекса, получил серьезные повреждения.