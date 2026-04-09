В Госдуме назвали причины запрета на экспорт топлива Депутат Станкевич: запрет экспорта обеспечит стабильность на внутреннем рынке

Запрет на экспорт топлива обеспечит стабильность на внутреннем рынке, рассказал Pravda-nn.ru зампредседателя комитета по энергетике Государственной думы РФ Юрий Станкевич. Он отметил, что решение принято ввиду нестабильности ситуации из-за ближневосточного конфликта.

Весной традиционно начинается рост потребления топлива: стартует посевная кампания, увеличивается транспортная активность, постепенно начинается туристический сезон. Одновременно на рынке сохраняются риски, связанные с ремонтами НПЗ по причине атак беспилотников и логистическими ограничениями. В таких условиях правительство разумно стремится обеспечить приоритет поставок на внутренний рынок, — рассказал Станкевич.

Депутат подчеркнул, что перед сезонным ростом спроса власти стараются не допустить дефицита или резкого роста цен. По его словам, закон направлен на защиту отечественных потребителей.

Ранее Станкевич рассказал, что рост нефтяных котировок выше $140 (11,2 тыс. рублей) за баррель не приведет к автоматическому и соразмерному повышению цен на бензин в России. Благодаря демпферному механизму, административным ограничениям экспорта и регулированию ФАС государство сможет удержать рост топлива в пределах инфляции.