Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 14:47

В Госдуме назвали причины запрета на экспорт топлива

Депутат Станкевич: запрет экспорта обеспечит стабильность на внутреннем рынке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Запрет на экспорт топлива обеспечит стабильность на внутреннем рынке, рассказал Pravda-nn.ru зампредседателя комитета по энергетике Государственной думы РФ Юрий Станкевич. Он отметил, что решение принято ввиду нестабильности ситуации из-за ближневосточного конфликта.

Весной традиционно начинается рост потребления топлива: стартует посевная кампания, увеличивается транспортная активность, постепенно начинается туристический сезон. Одновременно на рынке сохраняются риски, связанные с ремонтами НПЗ по причине атак беспилотников и логистическими ограничениями. В таких условиях правительство разумно стремится обеспечить приоритет поставок на внутренний рынок, — рассказал Станкевич.

Депутат подчеркнул, что перед сезонным ростом спроса власти стараются не допустить дефицита или резкого роста цен. По его словам, закон направлен на защиту отечественных потребителей.

Ранее Станкевич рассказал, что рост нефтяных котировок выше $140 (11,2 тыс. рублей) за баррель не приведет к автоматическому и соразмерному повышению цен на бензин в России. Благодаря демпферному механизму, административным ограничениям экспорта и регулированию ФАС государство сможет удержать рост топлива в пределах инфляции.

Власть
Госдума
топливо
запреты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.