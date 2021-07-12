Дети Мережко назвали пощёчиной отсутствие звёздных друзей на похоронах отца

Стала известна реакция детей сценариста, драматурга, режиссёра, народного артиста России Виктора Мережко на отсутствие многих звёздных друзей их отца на прощании с ним в Доме кино и на похоронах. Дочь Мария и сын Иван сочли это «жестокой пощёчиной, показавшей, кто из друзей чего стоит». Об этом NEWS.ru рассказал друг Виктора Мережко, режиссёр и композитор Вячеслав Моцардо.

По его словам, при жизни Виктор Мережко оказывал дружескую и творческую помощь своим знаменитым коллегам и делал это бескорыстно. Однако многие из тех, кто просил его о поддержке, проигнорировали прощание, похороны и поминки Мережко. Моцардо признался, что был изумлён отсутствием на прощании и похоронах медийных персон, для которых Виктор Мережко сделал «очень многое».

Артистов Виктор Иванович снимал в своих прекрасных фильмах. Режиссёрам давал свои сценарии — замечательные, талантливые, среди которых не было ни одного проходного. Сняв фильмы по сценариям Мережко, режиссёры становились известными и любимыми народом. Никита Михалков, например, снял по сценарию Виктора Мережко фильм «Родня», — рассказал Вячеслав Моцардо.

Он добавил, что Мережко на протяжении многих лет был секретарём Союза кинематографистов России и председателем правления Дома кино. В тот период драматург, отметил Моцардо, помогал «пробивать» материальные блага для членов СК: жилплощадь, путёвки в санатории, звания.

Вячеслав Моцардо рассказал, что отсутствие людей, которые называли себя друзьями Виктора Мережко, на его похоронах обидело сына и дочь покойного сценариста.

Мария и Иван сочли это «жестокой пощёчиной». Они убедились, кто из окружения их отца чего стоит: кто был искренним другом, а кто только использовал возможности и талант Виктора Мережко в своих собственных целях, — подчеркнул Моцардо.

Он отметил, что планирует инициировать установку мемориальной доски на доме в районе метро «Аэропорт» в Москве, где Виктор Мережко прожил почти 50 лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на прощание с Виктором Мережко в Дом кино пришли его старинный друг и сосед по квартире драматург Аркадий Инин, народная артистка России Людмила Зайцева (исполнительница роли Шурки в фильме «Здравствуй и прощай» по сценарию Мережко), депутат Мосгордумы Евгений Герасимов. Память покойного режиссёра также почтил художник Никас Сафронов. Поклонники Мережко ждали участия Никиты Михалкова и других высокопоставленных фигур в церемонии гражданской панихиды, но те так и не пришли проститься с Виктором Мережко.