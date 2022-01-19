Юрист: за пьяный дебош в самолёте Волочковой грозит до пяти лет тюрьмы

Юрист Анна Фролова и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировали громкий скандал на борту самолёта с участием балерины Анастасии Волочковой. Накануне дня рождения (20 января артистке исполнится 46 лет) она вернулась в Москву после отдыха на Мальдивах, заставив говорить о себе всю страну. Зачем Волочкова устроила авиадебош, какое наказание грозит ей за отказ надеть медицинскую маску и неподчинение требованиям капитана воздушного судна — в материале NEWS.ru.

«Настя громко прилетела домой»

Как рассказали бортпроводники, Волочкова во время длительного перелёта сняла с себя защитную маску, вопреки всем коронавирусным ограничениям. Один из сотрудников авиакомпании заметил это и сделал замечание балерине, однако та начала перепалку и стала снимать происходящее на видео.

Как позже объяснил спутник артистки Сергей, Анастасия сняла маску, чтобы выпить кофе. Сама Волочкова также утверждает, что находилась в маске. Это можно заметить и на видеозаписях, попавших в Сеть. Однако на кадрах маска артистки приспущена ниже носа. Съёмки происходящего вели и другие пассажиры самолёта.

В беседе с NEWS.ru инцидент с Волочковой прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. Он подчеркнул, что все пассажиры должны соблюдать антиковидные правила, поскольку неизвестно, кто на борту самолёта болеет, а кто нет. При этом продюсер посчитал, что Волочкова добилась своей цели и «громко прилетела домой».

Вот сегодня мы обсуждаем поведение Насти. А что за этим последует? Ничего. Мы просто участники большой пиар-кампании. Настя достигла эффекта, она громко прилетела домой. Браво! Молодец, Настя! То есть она продолжает создавать информационные поводы для рукоплескания. И сейчас мы весь месяц будем обсуждать Настю Волочкову. Вот мне, честно, вообще плевать! — отметил Пригожин.

Задержание Волочковой и «золотые полицейские»

После приземления в Москве у самолёта уже ожидала полиция, Волочкову сопроводили в отделение, где та провела пять часов. Позже балерина и её спутник выложили в Instagram-сторис видео, где поделились подробностями произошедшего. Они рассказали, что в полиции работают «золотые ребята», которые, по словам пары, вскоре придут на балет Анастасии.

При этом сотрудники полиции сообщили СМИ, что задержанная Волочкова была в состоянии алкогольного опьянения, нецензурно выражалась и нарушила общественный порядок на борту. В её отношении составлены административные материалы по двум статьям, в том числе «Хулиганство».

Поведение деятелей культуры и искусства — это пример для подражания, а не повод для разбирательств. И мы всё равно становимся заложниками этих дурацких обсуждений <...>. А что Настя? Она решила свою задачу, недорого получит пиар, — подчеркнул Пригожин.

Какое наказание грозит Волочковой за авиадебош

Юрист Анна Фролова рассказала NEWS.ru, что с точки зрения закона в поведении Волочковой на борту не всё так просто. Если ещё пять лет назад авиадебош в России расценивался лишь как административное правонарушение, то после изменений в законодательстве в 2017 году грубое нарушение общественного порядка на воздушном транспорте считается основанием для возбуждения уголовного дела.

За невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна для авиапассажиров действует штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. По УК наказание за хулиганство на борту воздушного судна — от штрафа в размере 300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет, — предупредила Фролова.

Она также предостерегла Волочкову и других пассажиров от скандалов на борту, поскольку авиакомпании могут вносить клиентов в чёрные списки нарушителей. Пассажирам из этого списка впоследствии будет отказано в предоставлении услуг. Юрист допустила, что после ещё одной подобной выходки Волочкова имеет все шансы оказаться в чёрном списке.

Поведение Анастасии Волочковой абсурдно! Она пытается ловить хайп, как Моргенштерн, но у неё ничего не получается. С начала пандемии все авиакомпании ввели требование носить маски во время полёта. Мы должны выполнять обязательные требования, которые введены не просто так, — подчеркнула Фролова.

Юрист отметила, что Волочкова как публичная личность должна быть примером для людей, а не «склонять массы к такого рода выходкам».

Сама балерина не намерена сдаваться и планирует подать в суд на бортпроводника, который с ней разговаривал. Балерина назвала происходящее провокацией и ущербом для своей репутации.