Бастрыкин выступил с речью на открытии мемориальной доски актёру Юматову Председатель СК РФ Бастрыкин открыл мемориальную доску актёру Георгию Юматову

Фото Вячеслав Моцардо

19 мая председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин произнёс речь на открытии мемориальной доски народному артисту РСФСР, участнику Великой Отечественной войны Георгию Юматову (1926–1997). Об этом NEWS.ru сообщил инициатор установки памятного барельефа режиссёр и продюсер Вячеслав Моцардо.

Мемориальная доска звезде фильма «Офицеры» установлена на фасаде дома на Ленинградском проспекте в Москве, где жил Георгий Юматов. На открытии барельефа присутствовали коллеги артиста: Алина Покровская, Сергей Никоненко, Людмила Хитяева, Лариса Лужина, Ольга Богданова и другие.

Как рассказал Вячеслав Моцардо, открывший доску глава СК РФ Александр Бастрыкин назвал Георгия Юматова символом русского офицерства и отметил, что «такие примеры нужны всегда, а сегодня, во время спецоперации, особенно. Крайне знаково, что мы открываем этот монумент в Москве».

Установке доски предшествовал конфликт между автором идеи увековечивания памяти Георгия Юматова Вячеславом Моцардо и Художественно-экспертным советом по скульптуре, монументальному и декоративному искусству при департаменте культурного наследия Москвы. В начале 2021 года худсовет выдвинул к работе ряд замечаний и отказал в установке барельефа. После этого Вячеслав Моцардо рассказал о планах обратиться с открытым письмом к президенту России. Текст письма, которое поддержали Александр Ширвиндт, Сергей Никоненко, Александр Панкратов-Чёрный, Людмила Хитяева, Тамара Сёмина, опубликовал NEWS.ru.

Вячеслав Моцардо

После этого, по словам Моцардо, худсовет пошёл на компромисс.

Совет (по скульптуре, монументальному и декоративному искусству при департаменте культурного наследия Москвы. — NEWS.ru) выделил своего человека — прекрасного скульптора Андрея Владимировича Балашова. Тот взялся доработать барельеф до «правильных параметров», — рассказал NEWS.ru Вячеслав Моцардо.

Ранее пресс-секретарь ЛДПР Александр Дюпин в разговоре с NEWS.ru предложил назвать территорию у посольства США в Москве именем недавно скончавшегося бессменного руководителя партии Владимира Жириновского. По его словам, Жириновский «никогда не поддавался „чарам“ американской политики и всегда считал коллективный Запад угрозой России». Таким образом Дюпин прокомментировал инициативу депутатов Мосгордумы назвать пространство вокруг дипмиссии США в столице «площадью Защитников Донбасса».