Президент и премьер России поздравили актрису Людмилу Хитяеву с юбилеем

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Президент России Владимир Путин и глава правительства Михаил Мишустин поздравили с юбилеем советскую и российскую актрису Людмилу Хитяеву.

Вас знают и любят как замечательную, многогранную актрису, подлинную звезду отечественного кинематографа, — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Президент также отметил, что за годы творчества актрис создала «целую галерею неповторимых женских образов», которые до сих пор остаются эталоном высочайшего мастерства.

Мишустин, в свою очередь, назвал Хитяеву безгранично талантливой, женственной обаятельно, яркой и неповторимой актрисой.

Фильмы с Вашим участием стали шедеврами киноискусства, — цитирует сайт кабмина его поздравление.

Людмила Хитяева родилась 15 августа 1930 года в Нижнем Новгороде. В 1952 году окончила Горьковское театральное училище (сейчас Нижегородское театральное училище им. Е. А. Евстигнеева) и стала актрисой Горьковского театра драмы им. М. Горького (Нижегородский государственный академический театр драмы им. М. Горького).

Сниматься в кино она начала с 1957 года. Зрителям актриса запомнилась по ролям в фильмах «Тихий Дон» (1958), «Поднятая целина» (1959-1961), «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961), «Цыган» (1967). Всего в фильмографии актрисы свыше 40 ролей.

В 1983 году Хитяевая удостоилась народной артистки РСФСР, а в 2002-м была нраграждена . В 2002 году актриса награждена орденом Почёта.

Ранее NEWS.ru писал, что 85-летний юбилей отметил народный артист России, киноактёр, режиссёр и сценарист Василий Ливанов. Его поздравил с днём рождения Путин, пожелав здоровья, успехов и всего наилучшего.