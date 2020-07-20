Путин поздравил актёра Василия Ливанов с 85-летием

https://static.news.ru/photo/0ef67524-c9a1-11ea-a1cd-fa163e074e61_660.jpg Василий Ливанов Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин поздравил с 85-летием народного артиста России, киноактёра, режиссёра и сценариста Василия Ливанова.

Человек яркого и щедрого дарования, Вы являетесь подлинным корифеем отечественного киноискусства. Ваши актёрские работы, всё Ваше творчество снискали Вам высочайшее профессиональное признание, а главное — искреннюю, непреходящую любовь зрителей разных поколений, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства пожелал артисту здоровья, успехов и всего наилучшего.

Василий Ливанов родился 19 июля 1935 года в Москве, в семье народного артиста СССР Бориса Ливанова и Евгении Ливановой. В 1954 году он окончил Московскую среднюю художественную школу при Академии художеств СССР, а позднее — Театральное училище им. Щукина и Высшие режиссёрские курсы при Госкино СССР.

Наибольшую известность Ливанов получил за создание экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов режиссёра Игоря Масленникова по произведениям Артура Конан Дойла. За это в 2006 году удостоился ордена Британской империи.

Ливанов также работал на киностудии «Союзмультфильм», где озвучил около 300 различных персонажей, включая крокодила Гену и Карлсона. Вместе с Юрием Энтиным и Геннадием Гладковым он создал мультфильмы «Бременские музыканты» и «По следам бременских музыкантов», в 1986 году по его повести был снят художественный фильм «Мой любимый клоун».

В 1990–2000 годы Ливанов в основном занимался литературной деятельностью, писал мемуары.

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