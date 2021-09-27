Могила Борткевича на помойке: Лукашенко попросили перезахоронить «Песняра»

NEWS.ru выяснил подробности разгорающегося в Минске скандала из-за могилы солиста группы «Песняры» Леонида Борткевича, который ушёл из жизни 13 апреля 2021 года. Друзья и поклонники «бархатного голоса Белоруссии» возмущены тем, что певца «похоронили на помойке», и попросили президента страны Александра Лукашенко перезахоронить артиста на Аллее звёзд самого известного в Минске Восточного кладбища.

«Мусоровоз, забирая баки, колёсами наезжает на могилу»

Причиной возмущения поклонников Леонида Борткевича стало место захоронения заслуженного артиста Белорусской ССР. «Песняра» похоронили на Восточном кладбище Минска, однако почему-то не на Аллее звёзд, где покоятся знаковые для белорусской культуры фигуры (здесь и создатель «Песняров» Владимир Мулявин (1941-2003), и солист группы «Верасы» Александр Тиханович (1952-2017), и кумир советских кинозрителей Николай Ерёменко (1949-2001), и многие другие), а на самой окраине кладбища, возле дороги и... мусорных контейнеров.

Могила Мулявина на центральной Аллее звёзд NEWS.ru

Поначалу лично я была настолько убита самим фактом смерти Лёни — а он ушёл неожиданно, внезапно, — что впала в ступор и не очень осознавала происходящее. Лишь спустя некоторое время, когда я пошла навестить его могилу, с ужасом подумала: так, стоп, а почему он лежит здесь (на окраине кладбища. — NEWS.ru), а не там (на Аллее звёзд. — NEWS.ru). Буквально в пяти метрах от могилы стоят мусорные баки. Я собственными глазами наблюдала, как мусоровоз приезжал забирать контейнеры, неповоротливо грузил, а колёсами наезжал прямо на Лёнину могилу! — рассказала NEWS.ru жительница Минска Татьяна Ташкевич, многолетняя поклонница «Песняров» и подруга Леонида Борткевича.

Ташкевич считает происходящее неуважением к памяти Борткевича. Эта несправедливость, по словам женщины, «убила» её «наповал». Уже несколько недель Татьяна не встаёт — интервью NEWS.ru она давала, не поднимаясь с постели. И все сорок минут беседы рыдала навзрыд.

Татьяна Ташкевич после смерти Леонида Борткевича не встаёт с постели NEWS.ru

Я плачу от обиды и ощущения несправедливости. Неужели Борткевич, которому рукоплескали миллионы, которого обожал весь Советский Союз, который был лицом и голосом Белоруссии, заслужил такое отношение?! Я бы собаку свою любимую в таком месте не позволила похоронить, а его, народного кумира, похоронили, — объясняет Ташкевич.

Антонина Саврасова-Абрамова с Леонидом Борткевичем Архив Антонины Саврасовой-Абрамовой

«Александр Григорьевич, отдайте распоряжение перезахоронить Борткевича!»

Вместе с ещё одной близкой подругой Борткевича — бывшим пиар-директором артиста Антониной Саврасовой-Абрамовой — мы отправились на Восточное кладбище и убедились: солист «Песняров» действительно похоронен в непосредственной близости от мусорных баков, далеко от своих коллег.

Саврасова-Абрамова на могиле Борткевича Архив Антонины Саврасовой-Абрамовой

О том, что легенду белорусской эстрады похоронили «на задворках», продавщица цветочного магазина при кладбище узнала от нас. Она не смогла подсказать дорогу к могиле артиста и очень удивилась, что Борткевичу не нашлось места рядом с другими знаменитостями.

Как?! Разве он не на Центральной аллее (Аллее звёзд. — NEWS.ru) похоронен? Не может быть, чтобы ему не досталось тут места! Посмотрите: под соснами на полянах полно пустых участков! Конечно, он должен лежать здесь, — обескуражено повторяла она в разговоре с NEWS.ru.

Была шокирована и Антонина Саврасова-Абрамова, когда после почти часа поисков мы обнаружили могилу солиста «Песняров» на окраине кладбища, в пяти метрах от помойки.

Могила Борткевича находится в трёх метрах от мусорных баков NEWS.ru

Другого места для Борткевича не нашлось? Только возле помойной коробки? Кто-то скажет: а какая разница, ему самому уж точно безразлично, где он похоронен. Но для чего тогда нужна Аллея звёзд на Восточном кладбище Минска? — негодует Саврасова-Абрамова.

Бывшая пиар-директор покойного солиста «Песняров» убеждена, что он всей своей жизнью заслужил быть похороненным в центральной части самого известного в Минске кладбища. Нынешнее расположение могилы артиста она назвала «плевком в память» о Борткевиче.

Леонид Борткевич был и до последнего вздоха оставался главным голосом «Песняров». Ни разу в жизни ни единой песни он не исполнил под фонограмму — пел исключительно вживую. За 11 дней до смерти он давал концерт в белорусском санатории «Юность», исполнил несколько песен: его голос звучал, как в молодости, потрясающе. И ничто не предвещало трагедии. Он так много сделал для культуры, для популяризации белорусской песни — неужели не заслужил наиболее соответствующего своему статусу места? Помойка, куда его похоронили — это плевок в память о Леониде Леонидовиче. И плевок в лицо миллионам поклонников его таланта, — возмущается Антонина Саврасова-Абрамова.

Татьяна Ташкевич с Борткевичем и Мулявиным в молодости Архив Татьяны Ташкевич

По её словам, Леонид Борткевич был очень скромным, стеснительным и сомневающимся в себе человеком. Он не умел пробивать дорогу локтями, никогда не просил что-либо для себя. При этом всегда помогал другим, чем мог. Теперь, говорит Антонина Саврасова-Абрамова, пришло время помочь ему. От лица всех поклонников солиста «Песняров» она обратилась через NEWS.ru к президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Мы — те, кто помнит и любит Леонида Борткевича, а нас очень много и в Белоруссии, и в России, и в других странах — просим за него. Уважаемый Александр Григорьевич Лукашенко! Пожалуйста, отдайте распоряжение перезахоронить кумира миллионов на Аллее звёзд, — попросила Саврасова-Абрамова лидера Белоруссии.

Она добавила, что в настоящее время группа поклонников Леонида Борткевича готовит письменное обращение к Александру Лукашенко с официальной просьбой о перезахоронении «Песняров».