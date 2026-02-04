Умер директор группы «Песняры»

Певица Наталья Штурм сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) о смерти своего бывшего концертного директора Георгия Портного. Он также работал с группой «Песняры» и Женей Осиным.

Скоропостижно скончался Георгий Портной, мой концертный директор, а также группы «Песняры» и Жени Осина. Сердечный приступ на улице Москвы. Спасти не удалось. Мои соболезнования жене Марине и друзьям, — написала Наталья.

Прощание с Портным пройдет 5 февраля в 11:00 в Савеловском центре ритуального обслуживания, после чего состоится отпевание в храме на Миусском кладбище. Причины смерти не раскрываются.

Ранее стало известно, что советскую телеведущую Светлану Жильцову похоронят 6 февраля на Рогожском кладбище в Москве. Она скончалась утром 3 февраля на 90-м году жизни в результате продолжительной болезни. Жильцова получила широкую известность как ведущая первых выпусков КВН.

До этого на 56-м году жизни скончался актер Херардо Тарасена. Артист получил широкую известность после фильма «Апокалипсис», снятого Мелом Гибсоном в 2006 году.