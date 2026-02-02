Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 17:10

Скончался актер из «Апокалипсиса» Мела Гибсона

Скончался актер из «Апокалипсиса» Мела Гибсона Херардо Тарасена

Херардо Тарасена
Актер Херардо Тарасена умер в 55 лет, сообщила Мексиканская академия киноискусства и наук в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Он скончался 31 января в доме дочери. Артист получил широкую известность после фильма «Апокалипсис», снятого Мелом Гибсоном в 2006 году.

Академия выражает искренние и глубокие соболезнования его семье, друзьям и коллегам. Его творчество и незабываемое лицо навсегда останутся в памяти нашего кинематографа, — говорится в сообщении.

Тарасена родился в 1970 году в Мехико и начал карьеру с танцевальных и театральных фестивалей. В 2001 году он дебютировал в кино, сыграв в фильме «Мексиканец» вместе с Брэдом Питтом и Джулией Робертс.

В 2007 году он получил премию «Ариэль» за фильм «Скрипка». Также снялся в проектах «Гнев», «Повелитель небес», «Королева юга», «Звук свободы», сериале «Нарко» от киностудии Netflix и других.

Ранее стало известно, что актриса Кэтрин О’Хара, известная по фильму «Один дома», перед смертью звонила в службу спасения. Артистку госпитализировали 30 января в тяжелом состоянии, но врачи не смогли спасти ее.

