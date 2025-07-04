Иностранные государства открестились от наемников, погибших на Украине ТАСС: иностранные государства потребовали от Киева хоронить наемников на Украине

Несколько стран обратились к киевским властям с требованием хоронить на украинской территории погибших иностранных наемников, воевавших за ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Этот запрос обусловлен позицией самих этих государств, стремящихся избежать создания на своей территории кладбищ для граждан, убитых в зоне боевых действий.

Связано это с нежеланием условной Британии получить кладбища со своими гражданами, уничтоженными на территории Украины, — сказал собеседник агентства.

Согласно опубликованным данным, ВСУ оставили на поле боя многих наемников, среди них итальянец Мануэле Мамели, румын Штефан Данут-Кристиан Грека, француз Антуан Пьер Александр Анакойя, болгарин Владислав Цветанов Младенов, мексиканец Марио Альберто Лавер Мартинес из Икстепека и другие. Отмечалось, что речь идет только о тех, кого удалось идентифицировать.

Ранее стало известно о необъяснимых смертях иностранных наемников в составе ВСУ. Многие из них погибают совсем не от полученных ранений или хронических болезней. В расследовании приводятся случаи, когда официальные причины смерти могут скрывать ликвидацию за особую жестокость или убийство сослуживцами.