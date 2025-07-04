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04 июля 2025 в 04:13

Иностранные государства открестились от наемников, погибших на Украине

ТАСС: иностранные государства потребовали от Киева хоронить наемников на Украине

Фото: AFLO/Global Look Press

Несколько стран обратились к киевским властям с требованием хоронить на украинской территории погибших иностранных наемников, воевавших за ВСУ, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Этот запрос обусловлен позицией самих этих государств, стремящихся избежать создания на своей территории кладбищ для граждан, убитых в зоне боевых действий.

Связано это с нежеланием условной Британии получить кладбища со своими гражданами, уничтоженными на территории Украины, сказал собеседник агентства.

Согласно опубликованным данным, ВСУ оставили на поле боя многих наемников, среди них итальянец Мануэле Мамели, румын Штефан Данут-Кристиан Грека, француз Антуан Пьер Александр Анакойя, болгарин Владислав Цветанов Младенов, мексиканец Марио Альберто Лавер Мартинес из Икстепека и другие. Отмечалось, что речь идет только о тех, кого удалось идентифицировать.

Ранее стало известно о необъяснимых смертях иностранных наемников в составе ВСУ. Многие из них погибают совсем не от полученных ранений или хронических болезней. В расследовании приводятся случаи, когда официальные причины смерти могут скрывать ликвидацию за особую жестокость или убийство сослуживцами.

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