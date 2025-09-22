«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 06:32

Приставы арестовали имущество обвиняемого в убийстве экс-нардепа Рады

Имущество обвиняемого в убийстве Кивы бизнесмена Амирханяна арестовали приставы

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Судебные приставы наложили арест на собственность бизнесмена Араика Амирханяна, передает ТАСС со ссылкой на документы. Он обвиняется в причастности к убийству экс-депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Преступление было совершено в декабре 2023 года в Подмосковье.

Суд Московской области уже взял фигуранта под стражу по этому уголовному делу. На момент ареста Амирханян, лишенный украинского гражданства, находился в СИЗО по другому приговору.

Дмитровский городской суд признал его виновным в даче взятки приставу в размере 150 тыс. рублей. Средства были переданы за снятие ареста со счетов его компании-банкрота «Дорлидер», которая задолжала налоговикам около 780 млн рублей.

Суд приговорил бизнесмена к шести годам колонии общего режима со штрафом в размере 10-кратной суммы взятки (1,5 млн рублей). Вину по этому делу он не признал.

Если по делу об убийстве Кивы Амирханян будет признан виновным, ему грозит серьезное наказание. По совокупности приговоров срок лишения свободы для бизнесмена может достичь 15 лет.

Ранее следственные органы отклонили ходатайство предпринимателя Араика Амирханяна об отправке в зону СВО. Обвиняемый в причастности к убийству Ильи Кивы обратился с соответствующей просьбой до вынесения окончательного приговора по его делу.

