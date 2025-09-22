«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 07:10

Смерть мужа, обстрел квартиры, поддержка СВО: как живет Диана Гурцкая

Диана Гурцкая Диана Гурцкая Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народная артистка России Диана Гурцкая призналась умершему мужу в вечной любви в 20-ю годовщину свадьбы. От чего умер супруг певицы, как она живет сейчас?

Почему умер муж Гурцкаи

В личном блоге Диана Гурцкая назвала брак с супругом «мечтой» и заявила, что всегда чувствует его рядом.

21 сентября этого года Диана Гурцкая и Петр Кучеренко могли бы отметить 20-летие со дня свадьбы, но в 2023 году жизнь Петра трагически оборвалась. Диана бережно хранит память о своем любимом человеке и с трепетом отмечает все значимые события для их семьи. В память о годовщине свадьбы она поделилась в социальных сетях архивным фото с торжества.

«20 лет назад сбылась моя заветная мечта — мечта о гордом статусе жены и появлении собственной семьи. Этот трагически короткий, но счастливый путь наделил мою жизнь истинным смыслом, научил смело шагать в бескрайнее будущее, которое оказалось настоящим счастьем», — поделилась Диана Гурцкая.

Несмотря на трагедию, певица, известная по хиту «Ты здесь», утверждает, что их с мужем любовь осталась такой же сильной, и она всегда ощущает его присутствие рядом с собой.

Кучеренко был заместителем министра науки и высшего образования России. Он умер 21 мая 2023 года на борту самолета, летевшего из Кубы в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Минеральных Водах, но, к сожалению, спасти Петра не удалось.

Мужчине было 45 лет. Они с Дианой поженились в 2005 году, а в 2007-м у них родился сын Константин.

Кто обстрелял квартиру Гурцкаи, что произошло

Квартиру Гурцкаи в центре Москвы обстреляли в июле прошлого года, информировало MK.RU.

По данным источника, огонь велся из пневматического оружия. Стрельбу в Ружейном переулке устроил житель соседнего дома.

Издание отмечало, что это уже не первый подобный случай. Предположительно, огонь велся неприцельно. Квартира Гурцкаи могла попасть под обстрел случайно. В результате происшествия никто не пострадал. Однако артистка подала заявление в ОМВД по району Хамовники.

Как Гурцкая относится к СВО

В феврале 2023 года Диана Гурцкая дала концерт для военнослужащих, проходящих лечение в Главном военном клиническом госпитале Национальной гвардии Российской Федерации.

«Для меня огромная честь выступать перед вами: людьми, которые всем сердцем любят своих близких, свою страну, на собственном примере демонстрируют честь, отвагу и благородство души. Если мое выступление подарит вам мгновение тепла и заботы — большей награды я и не сыщу», — сказала она.

Певица отметила, что такие встречи — возможность поговорить языком души, потому что именно творчество и искусство могут помочь человеку во время жизненных преград. Своей главной целью исполнительница назвала поддержку участников спецоперации.

Читайте также:

Завещание, раскол в семье, мнение об СВО: как живет Федосеева-Шукшина

Алкоголизм, «Улицы разбитых фонарей», новые роли: как живет Половцев

Отказ от детей, критика из-за веса, слова об СВО: куда пропала Варнава

Диана Гурцкая
Россия
шоу-бизнес
певицы
артисты
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатрия объяснила решение матери убить троих детей топором
Два подростка погибли при пожаре в Оренбургской области
Россиян предупредили о схеме с посылками, которую тестируют мошенники
«Враг ошеломлен»: бойцы использовали специальные накидки против ВСУ
Готовим минтай по-новому: сочно, полезно и очень быстро
Полиция раскрыла, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете
Стало известно о провальной попытке ВСУ деблокировать бригады под Харьковом
«Подождите»: Нетаньяху пообещал жесткий ответ признавшим Палестину странам
Бойцы ВСУ попали в капкан, удар по Крыму: новости СВО к утру 22 сентября
Составлен список товаров, которые подорожают и подешевеют в октябре 2025-го
Океанолог предрек возможное исчезновение пляжного отдыха
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 сентября
Подлодка «Архангельск» ударила ракетой «Оникс» по целям в Баренцевом море
Российский нападающий помог «Вашингтон Кэпиталз» разгромить «Бостон»
Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
В России одобрили ужесточение мер против уклонистов
Острый перец в медовом маринаде на зиму: жгучий и сладкий одновременно!
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 сентября: инфографика
Жена осужденного экс-главы Сахалина по минимуму гасит миллионные штрафы
Свыше 100 дронов атаковали 10 российских регионов посреди ночи
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.