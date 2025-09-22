«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 сентября 2025 в 06:16

Мошенники начали примерять маски городских дезинсекторов

Депутат Кошелев: аферисты обманывают россиян под видом городских дезинсекторов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Мошенники начали обманывать россиян, предлагая им услуги дезинсекции, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев в беседе с ТАСС. Объявления на подъездах жилых домов, рекламирующие обработку от насекомых, часто являются уловкой недобросовестных компаний.

Депутат подчеркнул, что такие организации маскируются под городские службы для привлечения клиентов. В результате они навязывают завышенные цены.

Недобросовестные компании работают «по факту», назначая стоимость услуг только во время визита, что позволяет им значительно увеличить цену и не нести ответственности за заявленную стоимость, — указал парламентарий.

Он рекомендовал гражданам проверять реквизиты компании и требовать заключение договора с фиксированной ценой до начала работ. С 1 марта 2025 года все компании, занимающиеся дезинфекцией, дезинсекцией и дератизацией, обязаны иметь лицензию и соблюдать требования СанПиН 3.3686-21. При столкновении с мошенничеством следует обращаться в Роспотребнадзор или правоохранительные органы.

Ранее пресс-служба МВД России сообщила, что мошенники охотно вовлекают несовершеннолетних в преступную деятельность, поскольку они легче подвергаются манипуляциям. По данным ведомства, дети и подростки также склонны романтизировать криминальную деятельность.

мошенники
объявления
дезинсекция
обман
