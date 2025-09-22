Туристы со всего света приезжают в коммуну Сканно из-за 94-летней итальянки

Туристы со всего мира толпами приезжают в коммуну Сканно в Италии, чтобы своими глазами увидеть 94-летнюю Маргариту Чиарлетта, сообщает телеканал CNN. По его информации, женщина — последняя, кто до сих пор носит традиционные наряды в повседневной жизни. По словам самой Маргариты, такая одежда никогда не нравились ее мужу, однако она продолжает носить ее с 18 лет.

Это было и остается моим обычным повседневным платьем, — сказала итальянка.

Благодаря своим необычным нарядам Чиарлетта получила широкую известность в социальных сетях. Иностранцы съезжаются в коммуну, чтобы сделать совместное фото с бабушкой. По словам Маргариты, в попытках найти ее они стучатся во все дома.

