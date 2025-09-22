«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 07:08

Туристы со всего света приезжают в коммуну Сканно из-за 94-летней итальянки

Фото: Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

Туристы со всего мира толпами приезжают в коммуну Сканно в Италии, чтобы своими глазами увидеть 94-летнюю Маргариту Чиарлетта, сообщает телеканал CNN. По его информации, женщина — последняя, кто до сих пор носит традиционные наряды в повседневной жизни. По словам самой Маргариты, такая одежда никогда не нравились ее мужу, однако она продолжает носить ее с 18 лет.

Это было и остается моим обычным повседневным платьем, — сказала итальянка.

Благодаря своим необычным нарядам Чиарлетта получила широкую известность в социальных сетях. Иностранцы съезжаются в коммуну, чтобы сделать совместное фото с бабушкой. По словам Маргариты, в попытках найти ее они стучатся во все дома.

Ранее в турецкой Анталье возобновил работу пятизвездочный Titanic Deluxe Golf Belek. Его постояльцы были эвакуированы из-за лесного пожара в провинции и переселены в ближайшие безопасные отели. Как уточнили в администрации гостиницы, люди начали возвращаться в свои номера, заведение работает в штатном режиме.

Италия
туристы
туризм
бабушки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатрия объяснила решение матери убить троих детей топором
Два подростка погибли при пожаре в Оренбургской области
Россиян предупредили о схеме с посылками, которую тестируют мошенники
«Враг ошеломлен»: бойцы использовали специальные накидки против ВСУ
Готовим минтай по-новому: сочно, полезно и очень быстро
Полиция раскрыла, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете
Стало известно о провальной попытке ВСУ деблокировать бригады под Харьковом
«Подождите»: Нетаньяху пообещал жесткий ответ признавшим Палестину странам
Бойцы ВСУ попали в капкан, удар по Крыму: новости СВО к утру 22 сентября
Составлен список товаров, которые подорожают и подешевеют в октябре 2025-го
Океанолог предрек возможное исчезновение пляжного отдыха
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 сентября
Подлодка «Архангельск» ударила ракетой «Оникс» по целям в Баренцевом море
Российский нападающий помог «Вашингтон Кэпиталз» разгромить «Бостон»
Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
В России одобрили ужесточение мер против уклонистов
Острый перец в медовом маринаде на зиму: жгучий и сладкий одновременно!
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 сентября: инфографика
Жена осужденного экс-главы Сахалина по минимуму гасит миллионные штрафы
Свыше 100 дронов атаковали 10 российских регионов посреди ночи
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.