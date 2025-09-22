Острый перец в медовом маринаде на зиму: жгучий и сладкий одновременно!

Этот рецепт идеально сочетает остроту перца и сладость меда. Маринад с уксусом и специями смягчает жгучесть, а чеснок добавляет пикантности. Закуска отлично хранится всю зиму и подходит к мясу, сырам или как самостоятельная закуска.

Промойте 500 г острого перца (например, чили или серрано), сделайте небольшие надрезы у плодоножки, чтобы маринад проник внутрь. Уложите в стерильную банку, пересыпая 4 зубчиками чеснока (нарезанными пластинами), 2 лавровыми листами и 5 горошинами душистого перца.

В сотейнике смешайте 200 мл воды, 100 мл яблочного уксуса, 2 ст. л. меда, 1 ч. л. соли. Доведите до кипения, залейте перец кипящим маринадом. Накройте крышкой, стерилизуйте 10–15 минут (для литровой банки). Закатайте, переверните, укутайте до остывания.

Совет: для мягкости остроты удалите семена из перца перед закладкой в банку.

