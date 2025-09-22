«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
22 сентября 2025 в 07:25

Острый перец в медовом маринаде на зиму: жгучий и сладкий одновременно!

Острый перец в медовом маринаде на зиму: жгучий и сладкий одновременно! Острый перец в медовом маринаде на зиму: жгучий и сладкий одновременно! Фото: Shutterstock/FOTODOM

Этот рецепт идеально сочетает остроту перца и сладость меда. Маринад с уксусом и специями смягчает жгучесть, а чеснок добавляет пикантности. Закуска отлично хранится всю зиму и подходит к мясу, сырам или как самостоятельная закуска.

Промойте 500 г острого перца (например, чили или серрано), сделайте небольшие надрезы у плодоножки, чтобы маринад проник внутрь. Уложите в стерильную банку, пересыпая 4 зубчиками чеснока (нарезанными пластинами), 2 лавровыми листами и 5 горошинами душистого перца.

В сотейнике смешайте 200 мл воды, 100 мл яблочного уксуса, 2 ст. л. меда, 1 ч. л. соли. Доведите до кипения, залейте перец кипящим маринадом. Накройте крышкой, стерилизуйте 10–15 минут (для литровой банки). Закатайте, переверните, укутайте до остывания.

  • Совет: для мягкости остроты удалите семена из перца перед закладкой в банку.

Читайте также: кабачковые колдуны по-белорусски.

перец
рецепты
рецепт
кулинария
кухня
простые рецепты
быстрые рецепты
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатрия объяснила решение матери убить троих детей топором
Два подростка погибли при пожаре в Оренбургской области
Россиян предупредили о схеме с посылками, которую тестируют мошенники
«Враг ошеломлен»: бойцы использовали специальные накидки против ВСУ
Готовим минтай по-новому: сочно, полезно и очень быстро
Полиция раскрыла, за кого чаще всего выдают себя мошенники в интернете
Стало известно о провальной попытке ВСУ деблокировать бригады под Харьковом
«Подождите»: Нетаньяху пообещал жесткий ответ признавшим Палестину странам
Бойцы ВСУ попали в капкан, удар по Крыму: новости СВО к утру 22 сентября
Составлен список товаров, которые подорожают и подешевеют в октябре 2025-го
Океанолог предрек возможное исчезновение пляжного отдыха
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 сентября
Подлодка «Архангельск» ударила ракетой «Оникс» по целям в Баренцевом море
Российский нападающий помог «Вашингтон Кэпиталз» разгромить «Бостон»
Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
В России одобрили ужесточение мер против уклонистов
Острый перец в медовом маринаде на зиму: жгучий и сладкий одновременно!
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 сентября: инфографика
Жена осужденного экс-главы Сахалина по минимуму гасит миллионные штрафы
Свыше 100 дронов атаковали 10 российских регионов посреди ночи
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.