22 октября 2025 в 15:14

Лиса пробралась на территорию детского сада на юго-западе Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на улице Саморы Машела заметили лису, сообщает 360.ru. Животное пробралось на территорию детского сада. На месте происшествия работают спасатели.

Сообщается, что животное убегает от людей. По предварительной информации, лиса может быть заражена бешенством. Другие подробности произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее в Лисьем Носу в Ленинградской области заметили кабанов. Их также стали видеть в Сестрорецке, Зеленогорске и Всеволожском районе.

До этого в Кемеровской области на трассе произошло столкновение мотоцикла с лосем, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. В результате аварии погибли водитель и пассажир мотоцикла.

