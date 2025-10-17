Это варенье-соус уходит быстрее мяса: беру апельсины и острый перец — подходит к птице, рыбе, сырам и тостам

Это варенье-соус уходит быстрее мяса: беру апельсины и острый перец — подходит к птице, рыбе, сырам и тостам. Оно очень необычное и идеально подойдёт ко всему. Это очень вкусная замена кетчупу и выглядит очень эффектно: каждая перчинка в сиропе словно закарамелизована.

Ингредиенты

Острый перец (очищенный) — 1,5 кг

Апельсины — 3 шт.

Сахар — 1,5 кг

Лимонная кислота — 2 ч. л.

Перчатки одноразовые — для работы с перцем

Приготовление

Острый перец очищаем от семян (делайте это в перчатках) и нарезаем тонкими полукольцами. Апельсины не чистим а нарезаем как есть к кожурой, и перемалываем в блендере. Лучше выбирать кисловатые плоды — они дадут свежесть. Сложите все в кастрюлю с толстым дном, засыпьте сахаром и оставьте на час, чтобы выделился сок и сахар начал растворяться. На маленьком огне прогревайте массу, и мешайте, пока она не начнёт активно отдавать сок. Варите примерно час на маленьком огне, пока сироп не покроет каждый ломтик перца глазурью. В конце всыпьте лимонную кислоту, размешайте и прогрейте ещё 5 минут. Простерилизуйте банки и крышки и горячее варенье разлейте по банкам. Закатайте укутайте и дайте остыть при комнатной температуре. Хранить лучше в прохладном месте или погребе.

Ранее мы готовили сладко-острый соус из перцев, который с сметают со стола быстрее, чем кетчуп. Он идет и к мясу, и к сыру.