22 октября 2025 в 15:37

В России могут дополнительно поддержать детей, оставшихся без родителей

Лидер СРЗП Миронов призвал повысить пенсии детям, оставшимся без родителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат Госдумы, лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов предложил увеличить размер пенсий детям, оставшимся без родителей, пишет 360.ru. Парламентарий внес соответствующий законопроект на рассмотрение в ГД.

Если ребенок потерял обоих родителей, индивидуальный пенсионный коэффициент нужно повысить в полтора раза, а для ребенка умершей одинокой матери — в три, — пояснил Миронов.

По его задумке, в первой ситуации несовершеннолетний сможет получать 25 тысяч рублей, а во второй — 50 тысяч рублей. Депутат напомнил, что сейчас пенсия по потере кормильца составляет 16,7 тысячи рублей.

Ранее Миронов заявил, что реализация проекта альтернативного бюджета обеспечит пополнение госказны на 13 трлн рублей, что позволит оказать больше поддержки нуждающимся слоям общества. В частности, дополнительные средства предложили направить на повышение прожиточного минимума и отмену пенсионной реформы.

дети
общество
депутаты
пенсии
