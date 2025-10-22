Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 15:05

На Западе раскрыли, когда ЕС может принять новые антироссийские санкции

Bloomberg: европейские лидеры могут принять новые санкции против РФ 23 октября

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Лидеры стран Евросоюза, вероятно, одобрят очередной пакет ограничительных мер против России на предстоящем саммите 23 октября, сообщило агентство Bloomberg. Решение может быть принято после достижения компромисса со Словакией, которая ранее выражала возражения.

Согласно имеющейся информации, новые рестрикции могут затронуть торговые операции с компаниями из Китая и Индии. Также планируется ввести запрет на экспорт в Россию различных товаров двойного назначения общей стоимостью свыше €40 млрд (более 3,7 трлн рублей).

В перечень ограничений войдут минералы, керамические изделия и каучук, которые потенциально могут использоваться в оборонной промышленности. Дополнительно европейские санкции могут коснуться более 100 танкеров.

Ранее Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщал, что Европейский союз совместно с Киевом подготовил комплексный план урегулирования конфликта на Украине. Документ включает 12 пунктов, один из которых предусматривает снятие санкций с России.

Россия
Евросоюз
санкции
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Три российских региона ждет аномальное потепление
Психиатр дал совет, как развить способность к восприятию информации
Российский военные скрыл траву спины ради отправки на СВО
Молодой футболист погиб после столкновения с коровой
Картофельное пюре теперь готовлю только так! Самый правильный рецепт
Российский бизнесмен добился отмены санкций
Салат со свеклой, который не стыдно подать гостям: секрет внутри
Никогда не запекала свеклу правильно, пока не попробовала этот метод
В ФББР ответили на слухи о смертельной опасности бодибилдинга для женщин
Глава МИД Польши сделал грозное заявление о нефтепроводе «Дружба»
«Кинжалы» накрыли ВПК, «Скала» ушла в плен: новости СВО к вечеру 22 октября
Работников жилагентства в Петербурге заподозрили в хищении 1,5 млрд рублей
Вучич назвал стрельбу у парламента Белграда терактом
Известный музыкант призвал устроить военный переворот на Украине
Осужденный экс-замглавы Минобороны захотел на СВО
В Минспорте рассказали, как будут бороться за допуск лыжников из РФ
В России могут дополнительно поддержать детей, оставшихся без родителей
Возвращение в кино, развод, рождение сына: куда пропала Анастасия Сиваева
В Госдуме рассказали о новых мерах поддержки малого и среднего бизнеса
В России могут наложить запрет на отключение ЖКУ без судебного решения
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.