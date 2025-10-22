На Западе раскрыли, когда ЕС может принять новые антироссийские санкции

Bloomberg: европейские лидеры могут принять новые санкции против РФ 23 октября

Лидеры стран Евросоюза, вероятно, одобрят очередной пакет ограничительных мер против России на предстоящем саммите 23 октября, сообщило агентство Bloomberg. Решение может быть принято после достижения компромисса со Словакией, которая ранее выражала возражения.

Согласно имеющейся информации, новые рестрикции могут затронуть торговые операции с компаниями из Китая и Индии. Также планируется ввести запрет на экспорт в Россию различных товаров двойного назначения общей стоимостью свыше €40 млрд (более 3,7 трлн рублей).

В перечень ограничений войдут минералы, керамические изделия и каучук, которые потенциально могут использоваться в оборонной промышленности. Дополнительно европейские санкции могут коснуться более 100 танкеров.

Ранее Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщал, что Европейский союз совместно с Киевом подготовил комплексный план урегулирования конфликта на Украине. Документ включает 12 пунктов, один из которых предусматривает снятие санкций с России.