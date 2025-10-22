Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии Политолог Блохин: ЕС давит на РФ перед переговорами с целью выявить ее слабину

Европейский Союз оказывает давление на Россию перед запланированными переговорами президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, стремясь продемонстрировать уязвимость Москвы, заявил NEWS.ru политолог-американист и научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его словам, страны ЕС намерены сорвать встречу двух лидеров.

Сейчас европейские страны оказывают информационно-психологическое давление на Россию, чтобы мы либо вообще отказались от встречи [с Трампом], либо добирались [в Венгрию] в облет Польши, показывая свою слабину. Поляки вообще заявили, что нужно посадить наш самолет и арестовать [Путина]. То есть еще перед встречей в Венгрии они демонстрируют прессинг. Желающих саботировать эти переговоры в Европе хоть отбавляй, — пояснил Блохин.

Он подчеркнул, что возможный арест Путина или посадка его самолета европейскими властями могут привести к серьезному обострению отношений. По словам политолога, в связи с этим вопросы безопасности полета будут тщательно изучаться.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет выполнять решение Международного уголовного суда о задержании Путина в случае его прибытия в страну для встречи с Трампом. Он также выразил надежду на отсутствие препятствий для визита российского президента со стороны Евросоюза.