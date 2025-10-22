Клинический психолог ответила, почему трудно распознать абьюз

Под термином «абьюз» подразумевается физическое, ментальное или финансовое насилие над партнером, рассказала «Радио 1» клинический психолог Наталья Щанкина. Она отметила, что в абьюзивных отношениях подавление воли носит систематический характер.

Абьюз часто связан с властью и контролем, поэтому любые виды контроля, нарушающие личные границы: просмотры телефонов, установка камер, бесконечные звонки, — это тоже про абьюз, а не про заботу, — отметила Щанкина.

Психолог подчеркивает, что такое отношение можно спутать с заботой, однако на самом деле такое поведение является нарушением личных границ. Она посоветовала оказавшимся в таких отношениях не молчать о том, что происходит, и поговорить с близкими или психологом службы доверия.

Ранее психолог Александр Бережный рассказал, что открытое и честное общение с людьми позволит предотвратить проявления газлайтинга. Эксперт посоветовал принимать решения на основе своих ценностей и без ориентира на мнение других.