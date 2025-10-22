Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 13:32

Сийярто унизил главу МИД Польши из-за угроз в адрес Путина

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X высмеял польского коллегу Радослава Сикорского за его слова о возможном задержании самолета президента России Владимира Путина в случае пролета над территорией Польши. По словам Сикорского, польский суд не будет гарантировать безопасность российского лидера в случае, если он отправится в Будапешт.

Сикорский имеет в виду тот независимый суд, который по распоряжению [премьера Польши Дональда] Туска отказался экстрадировать террориста, взорвавшего «Северный поток — 2»? — иронично отметил Сийярто.

Ранее польский депутат Славомир Ментцен выразил мнение, что Сикорский демонстрирует предвзятость, выборочно следуя правилам Международного уголовного суда. Он напомнил, что политик гарантировал безопасность пролету авиасудна премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, ордер на арест которого был выдан МУС, но при этом отказался поступить так же в отношении президента РФ.

До этого член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов заявил, что Варшава не останется без ответа на любые угрозы в адрес России и ее лидера. Он посоветовал Сикорскому «почитать Священное Писание и успокоиться». Климов подчеркнул, что безответственные высказывания польского руководства не имеют под собой реальной силы.

