Венгрия поставила точку в вопросе ареста Путина по решению МУС

Будапешт не станет исполнять решение Международного уголовного суда об аресте президента России Владимира Путина в случае его визита в страну для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN. Он выразил надежду, что Европейский союз не будет создавать препятствий для поездки российского руководителя.
Президент Путин летом посещал Соединенные Штаты и не был там арестован. Если он приедет в Венгрию, то тоже не будет арестован. И я надеюсь, что европейские страны разрешат ему прилететь в Венгрию, потому что его встреча с президентом Трампом важна для дела мира. Если какая-то страна не разрешит пролет самолета президента России [в своем воздушном пространстве], то это будет означать, что она не хочет мира, — сказал дипломат.
Представитель Министерства иностранных дел Германии Йозеф Хинтерзеер ранее заявил, что Венгрия продолжает нести обязательства согласно Римскому статуту Международного уголовного суда, несмотря на свое решение о выходе из этого договора. Именно так он прокомментировал планируемый визит президента России в республику.