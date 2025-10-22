Венгрия поставила точку в вопросе ареста Путина по решению МУС Сийярто заявил, что Венгрия не будет исполнять решение МУС об аресте Путина

Будапешт не станет исполнять решение Международного уголовного суда об аресте президента России Владимира Путина в случае его визита в страну для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN. Он выразил надежду, что Европейский союз не будет создавать препятствий для поездки российского руководителя.

Президент Путин летом посещал Соединенные Штаты и не был там арестован. Если он приедет в Венгрию, то тоже не будет арестован. И я надеюсь, что европейские страны разрешат ему прилететь в Венгрию, потому что его встреча с президентом Трампом важна для дела мира. Если какая-то страна не разрешит пролет самолета президента России [в своем воздушном пространстве], то это будет означать, что она не хочет мира, — сказал дипломат.

Представитель Министерства иностранных дел Германии Йозеф Хинтерзеер ранее заявил, что Венгрия продолжает нести обязательства согласно Римскому статуту Международного уголовного суда, несмотря на свое решение о выходе из этого договора. Именно так он прокомментировал планируемый визит президента России в республику.