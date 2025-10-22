Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 10:45

Венгрия поставила точку в вопросе ареста Путина по решению МУС

Сийярто заявил, что Венгрия не будет исполнять решение МУС об аресте Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Будапешт не станет исполнять решение Международного уголовного суда об аресте президента России Владимира Путина в случае его визита в страну для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью CNN. Он выразил надежду, что Европейский союз не будет создавать препятствий для поездки российского руководителя.

Президент Путин летом посещал Соединенные Штаты и не был там арестован. Если он приедет в Венгрию, то тоже не будет арестован. И я надеюсь, что европейские страны разрешат ему прилететь в Венгрию, потому что его встреча с президентом Трампом важна для дела мира. Если какая-то страна не разрешит пролет самолета президента России [в своем воздушном пространстве], то это будет означать, что она не хочет мира, — сказал дипломат.

Представитель Министерства иностранных дел Германии Йозеф Хинтерзеер ранее заявил, что Венгрия продолжает нести обязательства согласно Римскому статуту Международного уголовного суда, несмотря на свое решение о выходе из этого договора. Именно так он прокомментировал планируемый визит президента России в республику.

Владимир Путин
МУС
Римский статут
Венгрия
Петер Сийярто
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сальдо раскрыл, откуда ВСУ придется отступить под натиском ВС России
Физиономист посмотрел видео с экс-женой Бивола и сделал вывод
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 октября: где сбои в РФ
«Будет уроком»: генерал высказался о мощном ударе РФ по энергетике Украины
Волчанск, Песчаное, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 22 октября
Экс-ведущего «Модного приговора» задержали на границе США
Baza: в Башкирии задержан замначальника миграционного управления МВД
Под Петербургом россиянин зарезал коллегу
В Госдуме объяснили, чем грозит вовлечение детей в азартные игры
Россиянин скончался в ДТП с машиной ритуальных услуг
«Запускают с катапульты»: раскрыто, откуда ВСУ атаковали Дагестан
Суд принял решение по правомерности штрафов с двух дорожных камер
Три российских аэропорта снова открыли двери для пассажиров
«Очевидный спад»: россиянки «забыли» дорогу в маникюрные салоны
В Европе объяснили, почему Макрон превратился в зануду
Невролог рассказала, связаны ли перепады погоды с головными болями
Аналитик дала прогноз по автокредитованию
Нарколог объяснил странное поведение угодившей в скандал экс-жены Бивола
Россия ратифицировала договор о партнерстве с Венесуэлой
Психиатр раскрыл, как избавиться от заикания в зрелом возрасте
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают
Семья и жизнь

Чем отличается виски от коньяка: какой вкус, как подают, чем закусывают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.