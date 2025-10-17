Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 октября 2025 в 16:55

Германия напомнила Венгрии о Римском статуте перед поездкой Путина

МИД Германии МИД Германии Фото: Katharina Kausche/dpa/Global Look Press

Венгрия по-прежнему должна выполнять обязательства, закрепленные Римским статутом Международного уголовного суда, заявил представитель министерства иностранных дел Германии Йозеф Хинтерзеер. Таким образом он прокомментировал предстоящую поездку в республику президента России Владимира Путина. Хинтерзеер напомнил, что решение Венгрии выйти из договора пока не вступило в силу, передает РИА Новости.

Принципиально это пока оставляет за Венгрией обязательство следовать тому, что она взяла на себя в соответствии с Римским статутом. В случае, если лицо, разыскиваемое МУС, отправляется в государство-участник Римского статута с целью, например, участия в мирных переговорах, нет четкого регулирования, — заявил представитель ведомства.

Ранее представитель Еврокомиссии Анита Хиппер заявила, что препятствий для поездки российского лидера в Венгрию на встречу с президентом США Дональдом Трампом нет. По ее словам, санкции объединения не содержат запрет Путину и министру иностранных дел Сергею Лаврову посещать территорию Евросоюза.

Венгрия
Будапешт
Владимир Путин
МУС
Римский статут
Германия
