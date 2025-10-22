В России осадили Эстонию после заявления о территориях Украины Член СВОП Климов: мнение главы эстонского МИД никому не интересно

Мнение министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны касательно украинских территорий не представляет интереса для широкой публики, заявил NEWS.ru член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. Так он прокомментировал заявление главы ведомства об отказе европейских стран признавать изменения границ Украины.

В Эстонии многие понимают, что мнение страны не очень интересно кому бы то ни было в мире, но при этом там не теряют, так сказать, надежд и периодически напоминают о себе громкими заявлениями. Ничего другого за этим нет, — высказался Климов.

Ранее появилась информация, что Евросоюз опасается давления президента США Дональда Трампа на Украину в вопросе территориальных уступок. В Брюсселе считают, что подобные шаги могут вызвать резонанс внутри ЕС и изменить баланс сил в регионе.

Военный эксперт Евгений Бужинский ранее заявил, что в случае гипотетического вооруженного конфликта между Эстонией и Россией прибалтийское государство потерпит полное поражение. По его словам, ни одна из стран НАТО не будет готова пожертвовать своими интересами ради защиты эстонцев.