В Словакии назвали условие введения санкций против России Denník N: Словакия поддержит санкции против РФ, если ЕС примет ее условия

Словакия поддержит новые санкции против РФ, если Европейский союз примет ее условия, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. По его словам, которые передает Denník N, требования республики должны войти в итоги саммита.

Санкции против РФ [Фицо], очевидно, поддержит, если в итоги саммита будут включены требования Словакии, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что Венгрия и Словакия могут замедлить процесс принятия новых санкций Евросоюза против России. Так, Будапешт стремится добиться исключений из полного запрета на импорт российского сжиженного природного газа, а Братислава хочет смягчить планируемые в ЕС ограничения на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Также Фицо раскритиковал Европейский совет за чрезмерную концентрацию на украинской теме в ущерб решению внутренних проблем ЕС. По его словам, орган практически не обсуждает экономические угрозы региону, такие как кризис автомобильной промышленности.

До этого Фицо заявил, что Европейской комиссии нужно отказаться от «антироссийских очков» и пересмотреть энергетическую политику в отношении РФ. Он сравнил отказ от российских энергоресурсов с «выстрелом в собственное колено», а план REPowerEU назвал «абсолютной глупостью».