Звезда «Тихого Дона» Людмила Хитяева попала в больницу

Фото: Владимир Саяпин/ИТАР-ТАСС

Актриса Людмила Хитяева

Советская и российская актриса, народная артистка РСФСР Людмила Хитяева попала в больницу после травмы головы, о чем сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник. По данным телеканала, инцидент произошел в квартире 91-летней артистки в центре Москвы. Хитяева ударилась головой после падения.

Актриса получила травму, ее осмотрят в одной из столичных больниц в отделении нейрохирургии, — говорится в сообщении.

Хитяева известна российским зрителям по ролям в фильмах «Тихий Дон» (Дарья, жена Петра Мелехова), «Вечера на хуторе близ Диканьки» (Солоха, мать Вакулы), «Финист — Ясный сокол» (Анфиса), «Евдокия» (главная роль). Всего с 1957 по 2015 год она сыграла в 48 кинолентах.

В апреле актриса Государственной филармонии, обладательница ордена «За заслуги перед Отечеством» Розалия Савченко была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и рваной раной лобной области. Савченко получила травму во время работы — актриса по неосторожности упала со сцены.

Ранее стало известно, что голливудская актриса Энн Хеч, известная по фильмам «Шесть дней, семь ночей», «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Донни Браско», умерла в США. Родственники решили отключить её от системы жизнеобеспечения, к которой она была подключена после того, как впала в кому в результате ДТП.