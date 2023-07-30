Стали известны подробности смерти мужа певицы Натали Baza: продюсер Александр Рудин покончил с собой

Telegram-канал Baza сообщает, что музыкальный продюсер Александр Рудин, муж певицы Натали, покончил с собой. По информации канала, его тело нашли на козырьке дома на Беломорской улице в Москве.

Предсмертной записки Рудин не оставил. По информации Telegram-канала, продюсер страдал от депрессии, появившейся на фоне коронавирусных осложнений. Baza пишет, что он наблюдался в клинике с таким диагнозом с 2021 года. При этом ранее сообщалось, что Рудин на здоровье не жаловался, вредных привычек не имел.

Telegram-канал Mash сообщает, что недавно у Рудина умер отец.

О смерти Рудина стало известно 30 июля. Похоронят продюсера на родине в Дзержинске. По словам близких Натали, супруги жили счастливо, воспитали в браке трех детей. Вместе они прожили 32 года, хотя поженились, когда певице было 17 лет — для этого они подделали справку о беременности.

22 июля стало известно о смерти дочери знаменитого актера немого кино Чарли Чаплина Джозефины. Женщине было 73 года, она была четвертой среди детей Чаплина в его браке с Уной О’Нил. Причины ее смерти неизвестны.

Ранее сообщалось, что умер советский и израильский актер Владимир Портнов, известный по роли ювелира в фильме «Узник замка Иф». Артист скончался 14 июля в возрасте 82 лет. Причина смерти не уточняется.