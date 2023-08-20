Певицу Натали раскритиковали за скорый концерт после смерти мужа Певица Натали выступила в Нижнем Новгороде через 20 дней после смерти мужа

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Натали

49-летняя певица Натали (Наталья Рудина), 20 дней назад ставшая вдовой, выступила на концерте в Нижнем Новгороде в рамках празднования Дня города. Исполнительница хита «Ветер с моря дул» вышла на сцену в траурном черном платье и исполнила свои самые известные композиции. После гибели супруга, музыкального продюсера Александра Рудина, с которым Натали прожила 32 года, она сообщила поклонникам, что будет продолжать выступать, ведь ей надо содержать троих детей, младшему из которых всего шесть лет.

Вы, конечно, знаете о моей грустной утрате — ушел из жизни мой муж, и даже еще нет 40 дней, как его не стало, но он бы мне не простил, если бы я пропустила замечательный праздник Нижнего Новгорода на нашей родной земле, — сообщила перед выступлением родившаяся в Нижегородской области певица.

Тем не менее среди подписчиков артистки в соцсетях нашлись критики такого решения исполнительницы. Одна из поклонниц заметила, что Натали «могла бы соблюдать траур хотя бы 40 дней» и воздержаться от выступлений на развлекательных мероприятиях.

30 июля муж Натали умер на 54-м году жизни. Пара поженилась, когда певице было всего 17 лет. Для того чтобы зарегистрировать брак в этом возрасте, Натали пришлось предоставить ЗАГСу поддельную справку о беременности. О причинах смерти мужчины не сообщается. Сама Натали пояснила, что супруг умер от последствий ковида. Продюсера похоронили на родине — в Дзержинске Нижегородской области.

Натали воспитывает троих сыновей: 22-летнего Арсения, 12-летнего Анатолия и шестилетнего Евгения. 23 августа среднему сыну Натали исполнится 13 лет.

Позднее музыкальный продюсер Павел Рудченко назвал Натали самым успешным проектом Рудина, который был серым кардиналом российского шоу-бизнеса. По словам продюсера, Рудин сделал акцент именно на Натали как на своем самом успешном проекте. Песни, образ и успех певицы были во многом благодаря супругу Александру, отметил критик.