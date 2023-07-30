Умер муж певицы Натали Продюсер Александр Рудин скончался на 54-м году жизни

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Певица Натали празднует жемчужную свадьбу с Александром Рудиным

Музыкальный продюсер Александр Рудин, муж певицы Натали, умер на 54-м году жизни, сообщает KP.RU. Вместе они прожили 32 года, свадьба состоялась, когда певице было всего 17 лет. Для того, чтобы зарегистрировать брак в этом возрасте, Натали пришлось предоставить ЗАГСу поддельную справку о беременности, отмечает издание.

О причинах смерти не сообщается. Мужчина на здоровье не жаловался, вредных привычек не имел. Похоронят продюсера на родине в Дзержинске.

По словам близких Натали, супруги жили счастливо, воспитали в браке трех детей.

Самое страшное, что две недели назад умер отец Александра. Только-только семья его похоронила, и вот снова беда, — рассказали знакомые артистки.

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