Савичеву наказали за игнорирование Пенсионного фонда SHOT: Пенсионный фонд отсудил у Юлии Савичевой 7000 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юлия Савичева

Социальный фонд России, включивший ранее в себя структуру Пенсионного фонда, отсудил у певицы Юлии Савичевой 7000 рублей за то, что ее ИП вовремя не предоставило отчет о доходах и страховых отчислениях, передает Telegram-канал SHOT. Соответствующий иск был рассмотрен Арбитражным судом Москвы.

Артистка не предоставила сведения о застрахованных лицах за два года — 2020-й и 2021-й. Сумма штрафа составила 6000 рублей, еще 1000 рублей будет выплачена как компенсация за оплату госпошлины.

Летом певица Ольга Бузова опровергла информацию о том, что она задолжала Федеральной налоговой службе 192 тысячи рублей. По ее словам, она исправно платит налоги и «никому ничего не должна». В качестве доказательства Бузова предоставила справку из ФНС об отсутствии задолженности от 24 июля 2023 года.

До этого сообщалось, что певица МакSим оказалась в черном списке Федеральной налоговой службы. Причиной стали долги исполнительницы на сумму более 1 млн рублей. Также проблемы с налоговой в этом году возникали у певицы Инстасамки, Алсу и многих блогеров, доход от рекламы которых до недавних пор выпадал из поля зрения налоговой службы.