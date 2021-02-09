«Адское логово»: Савичева вспомнила работу в компании Максима Фадеева

https://static.news.ru/photo/3a7a84aa-6ad8-11eb-bdd1-96000091f725_660.jpg Юлия Савичева Фото: yuliasavicheva/instagram.com

Российская певица Юлия Савичева сравнила лейбл продюсера Максима Фадеева с «адским логовом». Исполнительница прекратила сотрудничать с компанией в 2018 году. За семь лет до этого её отношения с шоуменом начали портиться.

Звезда отметила, что постепенно композитор стал раздражительным, в её адрес начали сыпаться претензии. Артистка считает, что Фадеева специально настраивали против неё люди из его окружения. В итоге она разорвала соглашение с его фирмой и «осталась практически без средств к существованию». Шоумена Савичева всё равно вспоминает с теплотой, но само предприятие называет «адским логовом», передаёт портал «7 Дней».

В какой-то момент почувствовала, что Макс начал отдаляться. Я уже не могла позвонить ему и поговорить по душам, рассказать о своей жизни, а порой и о работе. Долго пыталась понять, что происходит, но пробиться сквозь толпу окружающих его людей уже не могла, — заявила Савичева.

В октябре 2019 года Фадеев сообщил о расторжении контрактов со всеми артистами его лейбла. Музыкант заявил в соцсети, что контент будет отдан всем музыкантам «в безвозмездное пользование», за исключением двух артистов, с которыми не удалось договориться.

Накануне он отреагировал на новость о том, что Егор Крид стал наставником в вокальном шоу «Голос.Дети». По его мнению, Крид не может быть учителем, так как ему самому ещё нужен наставник. Продюсер добавил, что сам никогда не вернётся в «Голос», так как не хочет принимать участия в том, во что не верит.

Как сообщал NEWS.ru, кроме Крида наставниками в новом сезоне шоу «Голос.Дети» станут Светлана Лобода и Баста. При этом Лобода ранее заявляла о нежелании вновь возвращаться в жюри шоу после скандальной истории с победой в одном из сезонов дочери певицы Алсу Микеллы Абрамовой. Новый сезон шоу стартует на Первом канале 12 февраля.