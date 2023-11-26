Смерть детей, роман с Пугачевой, молодая жена: куда пропал Владимир Кузьмин

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press

Владимир Кузьмин

Народный артист России Владимир Кузьмин в последнее время пропал из поля зрения средств массовой информации и поклонников. Чем сейчас занимается музыкант, как он живет?

Что известно о состоянии здоровья Кузьмина

В марте 2022 года Владимир Кузьмин отменил гастроли из-за проблем со здоровьем.

«Добрый вечер, дорогие друзья. По состоянию здоровья не вылетел сегодня на гастроли. Простите. Ночь провел в больнице. Сейчас уже дома. По поводу дальнейших концертов сообщим позже. Берегите себя», — сообщал певец в соцсетях.

В июне 2021 года артист был госпитализирован из-за коронавируса.

«Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально. Условия хорошие», — делился он.

Что известно о личной жизни Кузьмина

Владимир Кузьмин был женат три раза. Его первой избранницей стала поэтесса Татьяна Артемьева, пара была вместе с 1977 по 1985 год. В браке родилось трое детей.

В 1986 и 1987 году у музыканта родились две дочери вне брака от поклонницы. В 1987 году его творческий союз с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой перестал быть только творческим. О романе знаменитостей знала вся страна, но при этом Примадонна оставалась замужем за администратором Евгением Болдиным. Кузьмин рассказывал, что именно Пугачева научила его взаимодействовать с публикой.

«Она мне давала большую школу, когда работали совместные концерты. Алла выступала первое отделение, а я второе, то есть задирала мне планку. Она была у меня на разогреве — это сильно, конечно, и я справлялся. Она меня научила общаться с публикой, играть для каждого в зале, чувствовать», — делился он в программе «Судьба человека».

Второй раз Кузьмин женился в 1990 году на фотомодели Келли Керзон. Тогда артист переехал в Калифорнию. Спустя время пара развелась, певец вернулся в Россию.

В 1993 году исполнитель начал встречаться с актрисой и телеведущей Верой Сотниковой. Они прожили вместе до 2000 года, но так и не оформили отношения официально.

Через год музыкант женился в третий раз на 18-летней Екатерине Трофимовой. Девушка была моложе его на 27 лет. Пара прожила вместе 17 лет, затем объявила о разводе. В 2019 году Кузьмин и Трофимова снова сошлись, в 2020 году опять узаконили отношения.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Владимир Кузьмин с женой Екатериной Трофимовой

Какие трагедии случались в семье Кузьмина

В 2002 году в семье Владимира Кузьмина произошла трагедия — его дочь Елизавета погибла в собственной квартире в Москве. Девушку нашли мертвой, убийца перерезал ей горло, связав руки. Вскоре выяснилось, что 25-летнюю наследницу артиста убил ее возлюбленный.

«Бог дает нам испытания, чтобы потом мы узнали, что такое счастье, что такое жизнь. Пережили... Никто до сих пор не знает, что там произошло. Этот парень отсидел и принес свои извинения потом через интернет. Что произошло, никто не знает... История очень странная. А что я мог сделать... Я не верил, что это он. У меня было ощущение, что это не он...» — рассказывал певец.

В 2009 году случилась еще одна трагедия — сын Кузьмина Степан в 18-летнем возрасте выпал из окна собственной квартиры в Москве, спасаясь от пожара. Огонь вспыхнул из-за непотушенной сигареты. Погибший неоднократно привлекал к себе внимание правоохранительных органов: его подозревали в незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ. Родные Степана пытались помочь ему побороть зависимость, но лечение не дало результатов.

В феврале этого года невестка Кузьмина потеряла ребенка при родах. Она является женой приемного сына музыканта Никиты, которого он усыновил в браке с Татьяной Артемьевой.

Чем Кузьмин занимается сейчас

Сейчас Владимир Кузьмин практически не появляется на сцене и редко дает интервью. По словам певицы Лаймы Вайкуле, артист может «выпивать».

«Вот ничего не знаю, что он, где он. Ну может, он устал, может, выпивает... Прозевал это время», — заявила она.

Сам Кузьмин рассказывал, что дает концерты, но нечасто. С организацией выступлений ему помогает молодая супруга. Вести тихую жизнь пенсионера певец не хочет, он дает концерты в разных городах, но не собирает больших площадок.

«Это лучше, чем сидеть дома, зависать в интернете, смотреть телевизор. Интересно играть концерты, так как люди приходят, радуются, их улыбки освежают и нас», — говорил Кузьмин.

2 декабря музыкант выступит в Москве, 3-го — в Липецке, 4-го — в Тамбове, 5-го и 6-го — в Воронеже, 7-го — в Ростове-на-Дону. 5 января 2023 года Кузьмин приедет в Санкт-Петербург, 21-го — вновь даст концерт в Москве.

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