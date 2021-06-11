Музыканта Кузьмина госпитализировали с COVID-19

https://static.news.ru/photo/2795d426-cc6b-11eb-a657-96000091f725_660.jpg Фото: v.kuzmin_official/instagram.com

Врачи госпитализировали музыканта Владимира Кузьмина. У него подтвердился коронавирус. Об этом сам артист рассказал своим подписчикам в Instagram.

Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально, — написал музыкант.

Звезда отметила, что условия в больнице хорошие. Сам он взял в палату только гитару. Подписчики сразу же подбодрили Кузьмина. Комментаторы пожелали ему скорейшего выздоровления.

Ранее вдова актёра Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, как она справляется с последствиями перенесённого коронавируса. У неё отмечался упадок сил, была высокая температура, однако знаменитость заявила, что обошлось без тяжких последствий.