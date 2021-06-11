Музыканта Кузьмина госпитализировали с COVID-19

Врачи госпитализировали музыканта Владимира Кузьмина. У него подтвердился коронавирус. Об этом сам артист рассказал своим подписчикам в Instagram.
Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно. Чувствую себя нормально, — написал музыкант.
Звезда отметила, что условия в больнице хорошие. Сам он взял в палату только гитару. Подписчики сразу же подбодрили Кузьмина. Комментаторы пожелали ему скорейшего выздоровления.
Ранее вдова актёра Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, как она справляется с последствиями перенесённого коронавируса. У неё отмечался упадок сил, была высокая температура, однако знаменитость заявила, что обошлось без тяжких последствий.