Вдова Караченцова рассказала, как восстанавливалась от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a165a026-66fc-11eb-9b3b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вдова актёра Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, как она справляется с последствиями перенесённого коронавируса. У неё отмечался упадок сил, была высокая температура, однако знаменитость заявила, что обошлось без тяжких последствий.

Поргина не проходила лечение в больнице. Вместо этого она была у себя на даче в Подмосковье, куда её невестка привозила все необходимые лекарства. Как только состояние артистки улучшилось, она отправилась в Турцию, чтобы восстановить здоровье.

Я всё принимала. Боролась как могла. А как только встала, плюнула на всё и поехала в Турцию сразу. На солнышко. Плавала, фитнес, йога... И восстановилась быстро, — рассказала артистка.

По её словам, она провела в южной стране около месяца по рекомендации врачей. В этом году она намеревается продолжить путешествия, которые любила ещё при жизни Караченцова. Правда, в этот раз она намеревается отправиться вместе с подругой в Танзанию. Людмила Андреевна мечтала увидеть знаменитые водопады, передаёт Teleprogramma.

Ну тут я посмотрела: в Мозамбике или где-то там муха цеце укусила девочку. Да девять часов перелёта — это очень долговато. Поэтому сейчас ещё думаем, ехать или нет, — поделилась Поргина.

Ранее NEWS.ru писал, что Валентин Гафт в последние дни жизни был в плохом состоянии, рассказала актриса Людмила Поргина. Вдова Караченцова отметила, что они с мужем его очень любили, и назвала Гафта «нежнейшим человеком, невероятной тонкости души».