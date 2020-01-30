https://static.news.ru/photo/628f95c2-42f5-11ea-83f6-fa163e074e61_660.jpg Владимир Кузьмин с женой Фото: Alexander Keltik/ Russian Look/Global Look Press

Владимир Кузьмин вернулся к бывшей жене Екатерине Трофимовой и обвенчался с ней. Об этом сообщила в Instagram сама супруга певца.

Трофимова добавила, что они с Кузьминым дали друг другу клятвы верности. Официально муж и жена пока всё ещё в разводе, но планируют вновь узаконить брак.

Мы планируем пожениться, действительно, пока, правда, не выбрали точную дату, но наверняка всё произойдет в этом году, — цитирует Трофимову StarHit.

После развода бывшая жена не прерывала общение с Кузьминым и как ни в чём не бывало продолжала ходить на его концерты. Причиной расставания с певцом она называла «кризис в отношениях». Сейчас все обиды забыты, Трофимова ездит с музыкантом на все гастроли.

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкант Владимир Кузьмин после расставания с молодой пассией Светланой Карпухиной вновь готов жениться на бывшей жене Екатерине Трофимовой. Роман с Карпухиной, которая моложе артиста на 37 лет, продлился чуть больше года.