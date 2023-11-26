Критика Шатунова, «Голубой огонек — 2024»: как сейчас живет Лариса Долина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лариса Долина

Народная артистка России Лариса Долина в 68 лет продолжает выступать на сцене и принимать участие в съемках ТВ-шоу. В каких проектах сейчас задействована певица, почему находится под международными санкциями?

Чем сейчас занимается Лариса Долина

Лариса Долина является членом ученого совета и заведующей кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры, где также преподает уроки вокала. Педагогическую деятельность артистка совмещает с карьерой певицы.

Артистка была против отмены гастролей после начала спецоперации. Так поступили многие артисты российской эстрады, однако Лариса Долина посчитала, что ее джазовые выступления помогут людям «отдыхать сердцем и головой».

Сейчас Долина продолжает гастролировать по России с сольным концертом и принимает участие в мероприятиях в Москве. В декабре она появится на фестивалях «Песня года» и «Золотой граммофон». Также исполнительница задействована в съемках новогоднего «Голубого огонька».

Что известно о скандалах с Ларисой Долиной

Лариса Долина в октябре текущего года стала объектом критики после того, как заявила, что ей не понятен феномен успеха исполнителя Юрия Шатунова. Свое мнение она сказала после того, как приняла участие в памятном концерте артиста «Здесь был Юра» в Москве.

«Жаль, что ушел еще совсем молодым, но для меня понятие „легенда“ — это нечто большее. Легенда — это Дима Хворостовский, Геннадий Гладков, ушедший буквально позавчера, я по-другому понимаю значимость человека», — отметила Долина.

В ответ певицу упрекнули в зависти к популярности Шатунова, а музыкальный продюсер Бари Алибасов напомнил Долиной, что она не добилась успеха в шоу-бизнесе.

Также в мае текущего года Лариса Долина спровоцировала скандал после критики ее внучки Александры на телешоу «Две звезды». Тогда народный артист Сергей Шакуров посоветовал девочке больше тренироваться и не полагаться на именитых родственников.

«Заслуги родителей на детей не распространяются. Надо ползти тебе на Олимп, карабкаться. Но в принципе — молодец!» — сказал он в эфире.

Долина в ответ отчитала коллегу в личном Telegram-канале. Она заявила, что ее внучка исполнила композицию «нежно и тепло». Также артистка напомнила, что Александре всего 11 лет.

«Мне обидно. Знаю, что очень многие „доброжелатели“ с радостью согласятся с мнением популярного артиста. Но я послушала этот номер раз шесть и остаюсь при своем мнении. Учитывайте, пожалуйста, что Саше всего 11 лет», — заявила исполнительница.

В сентябре Ларисе Долиной также пришлось прокомментировать слухи о том, что отцом ее внучки якобы является музыкант Илья Спицын. Артистка заявила в личном блоге, что не может закрывать глаза на небылицы о своей семье.

«Моя внучка рождена от замечательного парня, которого я знаю очень хорошо и горжусь тем, что именно он стал Сашиным отцом. Я не могу по определенным причинам озвучивать его имя, так сложилось. Но Илья Спицин никакого отношения к рождению моей внучки не имеет», — заверила она.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Лариса Долина

Почему Лариса Долина находится под санкциями

Лариса Долина родилась в Баку, но родным городом считает Одессу, в которой провела детство, юность и начала творческий путь. В 2018 году по решению Министерства культуры Украины артистка попала в черный список страны из-за посещения Крыма.

«Я не могу попасть в свой город, в Одессу. Я не могу попасть на кладбище, где похоронены мои мама, папа и бабушки. Не поехать в Крым я не могла, потому что я тоже считаю, что Крым — это все же российская история», — говорила в интервью певица.

После начала спецоперации Лариса Долина поддержала действия российской власти и отправилась в Донбасс, где выступила перед местными жителями. После поездки она рассказала RT, что испытала гордость за народ.

«Гордость за народ, который здесь живет, выстаивает, верит, что победа будет за ними — за нами, собственно. За то, что столько лет стоит на своем, за свою страну и за свободу. Без фашизма и геноцида. Мы не приемлем ни в каком виде диктат, нацизм, фашизм», — сказала Долина.

За поддержку СВО певица в январе 2023 года была внесена в санкционные списки Украины, а в феврале того же года попала под санкции Канады. Также ей запрещен въезд на территорию Латвии.

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