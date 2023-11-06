«Голубой огонек — 2024»: кого покажут в новогоднюю ночь, будет ли Пугачева В Москве 12 ноября стартуют съемки «Новогоднего голубого огонька»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маша Распутина и Филипп Киркоров

В Москве на студии «Мосфильм» с 12 ноября начинаются съемки «Голубого огонька» и других праздничных мероприятий, которые россияне увидят в новогоднюю ночь, сообщает KP.RU. Кто из артистов приглашен на новогодние шоу, будет ли SHAMAN?

Что известно о «Новогоднем голубом огоньке — 2024»

Новогоднее шоу на телеканале «Россия 1» проведут телеведущий Андрей Малахов и певец Николай Басков. Также у них будут помощники-исполнители, которые заранее отснимут подводки к номерам артистов.

Среди приглашенных звезд на «Новогодний голубой огонек» значатся Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Владимир Пресняков, Дмитрий Харатьян и Нонна Гришаева. Также зрители увидят выступления еще нескольких десятков артистов.

Сообщается, что декорации программы немного обновят и картинка будет отличаться от прошлогодней.

Как проходят съемки «Новогоднего голубого огонька»

Первыми по графику идут съемки подводок к номерам артистов. Исполнители, чьи номера покажут в эфире, приезжают на «Мосфильм» небольшими группами. Они записывают свой номер, поздравление с Новым годом, а также небольшой разговор с ближайшим по графику коллегой за праздничным столиком, где стукаются бокалами и улыбаются.

Артистам за съемки в новогоднем шоу ничего не платят, в отличие от массовки, которой, по данным источника, положено 1100 рублей (обычные зрители) и 1500 рублей (ВИП). Их рабочий день начинается с девяти утра и длится до поздней ночи.

Рабочий персонал старается сохранить на студии обстановку «строгой секретности», в связи с чем гостям съемок запрещено пользоваться телефонами.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На каких каналах покажут SHAMAN в новогоднюю ночь

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) примет участие в съемках для трех новогодних передач. Зрители смогут увидеть его на федеральных каналах, сообщил «Абзацу» руководитель пресс-службы артиста Антон Коробков-Землянский.

«Ярослав появится на Первом канале, на „России“ и на НТВ. Пока непонятно, в каком формате будут выступления, потому что у нас еще нет сценария», — сообщил он.

SHAMAN впервые принял участие в новогодних программах в прошлом году. Он исполнил свой хит «Я русский» сразу после боя курантов на Первом канале.

Кого из артистов не позовут на новогодние огоньки

Актер Александр Пашутин обратил внимание, что состав артистов на новогодних ТВ-шоу претерпел ряд изменений после начала спецоперации на Украине. Пашутин заявил «Утро.ру», что русская культура ничего не потеряла с отъездом за границу таких певиц, как Алла Пугачева, Светлана Лобода и Кристина Орбакайте, поэтому и их отсутствия на праздничных программах никто из телезрителей не заметит.

По словам актера, в России масса молодых талантливых артистов, которые перепоют «любую Вайкуле». Александр Пашутин считает, что латвийская певица должна быть благодарна, что ее не зовут на новогодние съемки, поскольку в России ей пришлось бы отвечать за свою позицию по ситуации на Украине.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что без Аллы Пугачевой и Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который долгие годы вел «огонек» на Первом канале, праздничные программы ничем не хуже.

«По большому счету из всех представителей „Голубого огонька“ никто не уехал. Не Галкиным и Пугачевой страна едина. Все те же, но нет Кобзона. Артисты все здесь, все те же», — заметил продюсер.

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