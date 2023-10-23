Почему Долина не считает Шатунова легендой: кто еще критикует певца Долина заявила, что Шатунов не легенда и ей непонятен феномен его успеха

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лариса Долина

Российская певица Лариса Долина заявила, что ей непонятен феномен успеха исполнителя Юрия Шатунова и она не считает его легендой. Кто еще критиковал музыканта после смерти, кто продолжает любить артиста?

Что случилось на концерте памяти Шатунова

Долина раскритиковала Шатунова после того, как приняла участие в памятном концерте солиста «Ласкового мая» «Здесь был Юра» в «Крокус Сити Холле» в Москве 18 октября. Во время мероприятия она исполнила кавер на песню «Забудь». Артистка рассказала, что долго думала, соглашаться ли на участие, и сочла свое выступление «очередным экспериментом».

«Жаль, что ушел еще совсем молодым, но для меня понятие „легенда“ — это нечто большее. Легенда — это Дима Хворостовский, Геннадий Гладков, ушедший буквально позавчера, я по-другому понимаю значимость человека», — написала Долина.

Известно, что в мероприятии также приняли участие Николай Басков, Алсу, Люся Чеботина, Сосо Павлиашвили, Ваня Дмитриенко, Игорь Крутой, Татьяна Буланова, Сергей Жуков, «Дискотека Авария», Хабиб, Амирчик, а также SHAMAN. Последний исполнил песню «Седая ночь».

Телеведущий Андрей Малахов в ходе концерта намекнул на человека, который, по его мнению, виновен в смерти исполнителя. Шоумен отказался называть имя, но отметил, что суды с ним за право на песни «не могли не сказаться на здоровье Юры».

Почему Разин был против концерта памяти Шатунова

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин был возмущен тем, что концерт организовали без его участия. Он подчеркнул, что права на исполняемые хиты принадлежат ему. В знак солидарности с его позицией на трибьют не пришел ни один из солистов, которые заменили Шатунова после ухода.

Накануне концерта, 19 октября, Разин назвал негодяями и проклял всех звезд, которые согласились принять участие в концерте.

«С 1 ноября каждую пятницу сначала я буду говорить о бабушках, потом буду говорить о родителях этого негодяя, который вышел на сцену, потом о будущих твоих детях и внуках. Это постигнет всех участников, кто вышел на сцену этого продажного концерта, который приговорен высшими силами. Кошмар будет продолжаться многие месяцы», — сказал Разин.

Некоторые из артистов, например Татьяна Буланова, отнеслись к угрозам серьезно.

«Он физически не угрожает, он угрожает молиться, чтобы все заболели. Не знаю насчет oхраны, но на месте организаторов я бы какие-то меры приняла. Я не пoнимаю, что произошло и почему он так себя ведет», — заявила она.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Кто еще критиковал Шатунова

Долина не единственная, кто критиковал Шатунова после смерти. Так, музыкальный критик Сергей Соседов называл артиста посредственностью.

«У него не было музыкального образования, не было великого голоса. На тот момент люди привыкли, что на артиста надо смотреть снизу вверх, а тут решили это изменить. <...> Он был как [Ольга] Бузова современная. Посредственность», — объяснял критик.

Российские звезды Леонид Агутин и Лолита Милявская тоже заявили о непрофессионализме группы «Ласковый май».

«Два притопа, три прихлопа. Еще и фанера. Еще и фальшивая», — вспоминала Лолита.

По мнению Агутина, большинство людей хотели слышать именно такие песни, однако «профессиональные люди таких песен не делают». По мнению артиста, ниша, в которой существовал проект, «была сродни дворовой самодеятельности».

Кто хвалил Шатунова

Певец, композитор и создатель ансамбля «Оркестр Яковлева» рассказал, что уникальность «Ласкового мая» и Шатунова как первого солиста группы в том, что это «первый массовый молодежно-детский попсовый танцевально-музыкальный проект» в России.

«Конечно, Юра был талантливым, харизматичным. Без профессионального музыкального образования — он самоучка. Сам выучился играть на баяне, на гитаре, на пианино», — рассказал музыкант.

Татьяна Буланова, которая близко общалась с артистом, говорила, что, несмотря на сложное детство, Шатунов оставался очень позитивным.

«Он оставался очень позитивной личностью. И вел себя как настоящий мужик. Знаете, среди наших коллег бывают разные психотипы, не все приятны в общении, кто-то, например, любит сплетничать, кто-то — скандалить. За Юрой такого не водилось», — говорила она в июне 2022 года.

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