Затворничество, конфликт с Пугачевой: куда пропала певица Жанна Агузарова

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Жанна Агузарова

Российская певица Жанна Агузарова прославилась за счет экстравагантного образа и песен «Черный кот», «Верю я» и «Желтые ботинки». Последние годы артистка не появляется на публике и не выпускает новых композиций. Что известно о ее жизни?

Как сейчас живет Жанна Агузарова

Жанна Агузарова выпустила свой последний альбом в 2020 году. Он стал сборником ее композиций, которые долгие годы артистка исполняла на сцене, но не выпускала официально. Запись этой пластинки проходила в Москве, Стокгольме, Лондоне и Лос-Анджелесе.

Последний раз Агузарова выходила на сцену в августе 2022 года в Москве, исполнив свои знаменитые шлягеры и новые песни. В августе текущего года она сообщила, что записала новую композицию «На черном небе звезды» о «волшебных августовских звездопадах».

По словам продюсера Сергея Лаврова, Жанна Агузарова сейчас живет в Москве, где у нее есть квартира. Артистка изредка выступает на частных мероприятиях.

«Человек она простой, ей не нужны дорогие автомобили и прочие атрибуты роскоши. В еде неприхотлива, вегетарианка: достаточно яблочко с лимончиком порезать — обед накрыт. Выступает она крайне редко, но гонорары получает приличные: от 20 до 50 тысяч евро. А вот гастролировать артистка не хочет, потому что не заинтересована в деньгах», — сказал он KP.RU.

Что известно о личной жизни Жанны Агузаровой

Жанна Агузарова никогда не рассказывала о личной жизни. У артистки были непростые отношения с родственниками. Ее двоюродная сестра Зарема в программе «Звезды сошлись» рассказала, что исполнительница более тридцати лет не поддерживает общение с матерью. По словам женщины, певица обиделась на нее из-за того, что подвергалась рукоприкладству со стороны отчима.

«Она обиделась на маму. Как уехала из дома поступать в Москву, так и не общается. Она ни с кем не разговаривает», — сообщила Зарема.

Соседи Жанны Агузаровой также отметили, что артистка ведет затворнический образ жизни и может месяцами не выходить из квартиры. Бывший возлюбленный артистки рассказал, что исполнительница живет одна.

«Жанна живет в своей Москве, у нее детей нет, семьи нет. Все в своих небесах или в тумане плавает», — уточнил мужчина.

После распада СССР Жанна Агузарова эмигрировала в США, где работала диджеем и водителем лимузинов в Международном центре знаменитостей. В середине 90-х исполнительница вернулась в Россию.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Жанна Агузарова

Что связывает Агузарову с Пугачевой

Жанна Агузарова в 90-х годах работала в театре народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Певица видела в начинающей исполнительнице замену себе.

«Понимаете, я уже старая и больная женщина, и мне хотелось бы видеть какую-то замену себе. Молодым певцам нужно помогать, просто необходимо! Плюс ко всему, я прошла большой путь в эстраде и знаю ее внутреннюю кухню. Я считаю, что Жанна и группа „Браво“ созданы для того, чтобы с ними заниматься и передавать свой опыт», — говорила Пугачева.

Однако Жанна Агузарова быстро покинула театр Пугачевой из-за конфликта с артисткой. По мнению публициста Михаила Шахназарова, народная артистка намеренно не пропустила юную коллегу на большую сцену.

«Вы увидели, как она любит родину? Вот только не припомню, когда и что она в последний раз спела, кроме ее „Рождественских встреч“ и прочего. Она просто убивала всю российскую эстраду, не пуская туда Кормухину и Агузарову», — сказал он в шоу «Полный Абзац».

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