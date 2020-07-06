Первый парень Агузаровой рассказал, почему бросил будущую звезду

https://static.news.ru/photo/e277ee8c-c02d-11ea-96c9-fa163e074e61_660.jpg Жанна Агузарова Фото: Evguenii Matveev/Russian Look

Житель Новосибирской области Сергей Ильинов, в которого в школе была влюблена Жанна Агузарова, рассказал об их романтических встречах. Мужчина признался, что не смог тогда ответить девушке взаимностью.

В 1971 году будущая звезда эстрады переехала с мамой в село Боярка под Колыванью в Новосибирской области. Девочке тогда было 9 лет. Сначала сельские дети с осторожностью поглядывали на новенькую. Чуть позже у странной и эпатажной Жанны появились подруги и случилась первая любовь. Бывшие её одноклассники вспоминают, что в 13 лет, в 7-ом классе, она встречалась с «первым парнем на деревне» Сергеем Ильиновым.

Мы и под луной гуляли с гитарой, романтика была. Только вот чувств у меня не было к Жанке, не сошлись мы с ней характерами — не такой я мужик, чтоб подчиняться. Она девчонка неуступчивая, с характером: её толкнет, ущипнет кто-то из парней — так она сразу в драку. Будет до конца на своем стоять, пусть даже и проиграет. Теперь мне старые знакомые говорят: мог бы жениться, был бы знаменитым сейчас. Да ну, ребят, меня спорт манил, а не эстрада, — рассказал Ильинов в интервью КП-Новосибирск

Сергей Ильинов и сейчас живёт в Новосибирской области, но не в этом селе. «Первый парень на деревне» стал офицером МВД. У него есть семья и внуки. Ильинов утверждает, что Агузарова писала ему письма и в школе, и после школы, но только ни одно не сохранилось. Одноклассницы Агузаровой подтвердили изданию: в школе Сергей и Жанна гуляли вместе, их даже считали парой.

После окончания школы Агузарова уехала из села и пыталась поступить в театральные училища в разных городах, но безуспешно. В 1982 году она приехала в Москву. И уже через год вошла в состав группы «Браво» (тогда ещё носившей название «Постскриптум»). Первая же двадцатиминутная магнитофонная запись с новой солисткой группы имела большой успех. В 1990 году она успешно окончила Музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова.

По опросу «МК» в 1986—1988 годах, Агузарова занимала третье место в рейтинге современных певиц, после Софии Ротару и Аллы Пугачёвой. Сегодня Жанна Агузарова отмечает день рождения. Ей исполняется 58 лет.

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