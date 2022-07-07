«Марсианке» Жанне Агузаровой — 60 лет: галерея самой загадочной певицы

Фото: Evguenii Matveev/Russian Look

Российская певица, экс-солистка группы «Браво» Жанна Агузарова, 1990 год

7 июля самой загадочной певице российского шоу-бизнеса Жанне Агузаровой исполнилось 60 лет. Артистка тщательно скрывает настоящую биографию. Отвечая в редких интервью на вопросы о своей жизни, Агузарова не проясняет её обстоятельства, а лишь напускает таинственный флёр, заявляя, например, о внутренних связях с марсианами.

Тем не менее с собственных слов певицы и рассказов её друзей известно, что Жанна Агузарова выросла и окончила школу в Новосибирской области, после нескольких неудачных попыток поступить в вузы приехала в Москву и стала учиться в ПТУ на маляра. Уже тогда эксцентричная и яркая, она сумела войти в богемный круги, и в 1983 году стала солисткой группы «Браво», в которой спела свои главные хиты: «Жёлтые ботинки», «Верю я», «Чудесная страна», «Старый отель», «Кошки». Популярности коллектива и Агузаровой способствовала Алла Пугачёва: Примадонна лично представляла их на телевидении, что в те времена фактически являлось путёвкой в жизнь. Интересно, что музыкальное училище певица закончила только в 1990-м, когда слава «Браво» спала, и артистка покинула группу, решив заняться сольной карьерой.

В начале 1990-х Агузарова уехала в США, где пела в ресторанах и работала водителем. Вскоре она вернулась в Россию. Сейчас певица продолжает выпускать новые альбомы и давать концерты. Её голос мало изменился, образ остался броским, поведение — эксцентричным, но популярность заметно меньше той, что была в 1980 — 1990-е.

Фото Жанны Агузаровой — в галерее NEWS.ru.