7 июля самой загадочной певице российского шоу-бизнеса Жанне Агузаровой исполнилось 60 лет. Артистка тщательно скрывает настоящую биографию. Отвечая в редких интервью на вопросы о своей жизни, Агузарова не проясняет её обстоятельства, а лишь напускает таинственный флёр, заявляя, например, о внутренних связях с марсианами.
Тем не менее с собственных слов певицы и рассказов её друзей известно, что Жанна Агузарова выросла и окончила школу в Новосибирской области, после нескольких неудачных попыток поступить в вузы приехала в Москву и стала учиться в ПТУ на маляра. Уже тогда эксцентричная и яркая, она сумела войти в богемный круги, и в 1983 году стала солисткой группы «Браво», в которой спела свои главные хиты: «Жёлтые ботинки», «Верю я», «Чудесная страна», «Старый отель», «Кошки». Популярности коллектива и Агузаровой способствовала Алла Пугачёва: Примадонна лично представляла их на телевидении, что в те времена фактически являлось путёвкой в жизнь. Интересно, что музыкальное училище певица закончила только в 1990-м, когда слава «Браво» спала, и артистка покинула группу, решив заняться сольной карьерой.
В начале 1990-х Агузарова уехала в США, где пела в ресторанах и работала водителем. Вскоре она вернулась в Россию. Сейчас певица продолжает выпускать новые альбомы и давать концерты. Её голос мало изменился, образ остался броским, поведение — эксцентричным, но популярность заметно меньше той, что была в 1980 — 1990-е.
Фото Жанны Агузаровой — в галерее NEWS.ru.
Фото: Яцина Владимир/Фотохроника ТАСС. Солистка ансамбля «Браво Жанна Агузарова (справа) во время выступления на Фестивале популярной музыки Конкурс дебютантов» в Москве, 1988 год
Фото: Natalya Loginova/Russian Look. Российская певица Агузарова Жанна на выпускном вечере в ГЦКЗ, 2000год
Фото: Савинцев Федор/ТАСС. Певица Жанна Агузарова на праздновании Дня рождения модельера Андрея Бартенева, 2003 год
Фото: Владимир Астапкович/ТАСС. Певица Жанна Агузарова во время выступления на концерте, посвященном 50-летию Гарика Сукачева, 2009 год
Фото: Сергей Карпов/ТАСС. Певцы Тимур Родригес, Жанна Агузарова и Алла Пугачева во время выступления на концерте-съемке «Рождественские встречи», 2012 год
Фото: Максим Блинов/РИА Новости. Певица Жанна Агузарова выступает на музыкальном фестивале «Пикник Афиши в музее-заповеднике Коломенское» в Москве, 2013 год