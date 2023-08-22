Агузарова назвала шедевром свою новую песню об августовских звездопадах Агузарова записала новую песню «На черном небе звезды»

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Жанна Агузарова

61-летняя российская певица Жанна Агузарова сообщила в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ), что записала новую композицию «На черном небе звезды» о «волшебных августовских звездопадах». Исполнительница назвала песню шедевром, а также поздравила россиян с прошедшим Медовым Спасом и наступающим Ореховым Спасом, который отмечается 29 августа.

Всем привет! Делюсь кусочком новой лирической песни. Если доработаемся до релиза, честное пионерское, это будет шедевр. Идут волшебные августовские звездопады, можно загадывать заветные желания — они сбудутся, — заявила певица.

Ранее сообщалось, что Агузарова тщательно скрывает свою настоящую биографию. Из рассказов друзей певицы известно, что она окончила школу в Новосибирской области и стала учиться в ПТУ на маляра. Эксцентричная и яркая, она сумела войти в богемные круги и в 1983 году стала солисткой группы «Браво», в которой спела свои главные хиты: «Желтые ботинки», «Верю я», «Чудесная страна», «Старый отель», а также «Кошки».

Росту популярности Агузаровой способствовала Алла Пугачева, которая лично представляла ее на телевидении. Певица окончила музыкальное училище только в 1990-м, после того, как покинула «Браво» и решила заняться сольной карьерой.

В 2021 году стало известно о том, что из-за пандемии гонорары Агузаровой упали с €80 тысяч (8,2 млн рублей) до €50 тысяч (5,1 млн рублей), о чем сообщил директор event-агентства Pro Stars Михаил Саполович.