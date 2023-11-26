Скандалы, роль Осла, выступление в ДНР: как сейчас живет Дмитрий Дюжев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актер Дмитрий Дюжев

Заслуженный артист России Дмитрий Дюжев прославился после выхода на экраны сериалов «Жмурки» и «Бригада». Чем сейчас занимается актер, что известно о его скандалах с коллегами по шоу-бизнесу?

Чем сейчас занимается Дмитрий Дюжев

Дмитрий Дюжев сегодня задействован в постановках Московского Губернского театра в качестве приглашенного актера. Он играет в спектакле «Нашла коса на камень» и в комедии «Скамейка».

Помимо этого, артист продолжает сниматься в российском кино. В прошлом месяце состоялась премьера сериала «Родные люди», где Дюжев сыграл главную роль вместе с певцом Олегом Газмановым. Также летом состоялась премьера фильма «Бременские музыканты», где актеру досталась роль Осла. На днях он проявился на премии «Люди года 2023» в роли ведущего.

Как Дмитрий Дюжев относится к СВО

Дмитрий Дюжев летом 2022 года принял участие в фестивале «Дни России в Донбассе». Артист заявил, что считает своим долгом поддерживать людей, которые верят в РФ. При этом он не стал скрывать, что ему было страшно ехать в ДНР.

«Мне было понятно, что известные артисты, которые едут в Луганскую и Донецкую республики, являются желаемой целью для ВСУ. Но даже осознавая все возможные риски, я все равно поехал — чтобы помочь и поддержать», — сказал он «Вечерней Москве».

В феврале 2023 года Дмитрий Дюжев также принял участие в митинге-концерте в «Лужниках», организованном в поддержку спецоперации, а в марте на петербургском концерте «Zа Россию!», посвященном восьмой годовщине воссоединения Крыма с РФ. Со сцены артист призвал зрителей «единым маршем славить Россию».

Дмитрий Дюжев считает, что сегодня каждый артист и человек должен определиться с позицией по поводу спецоперации, потому что «отсидеться никому не удастся». По словам актера, ему претит, когда люди пытаются усидеть на двух стульях. Глядя на таких, он «испытывает боль».

«Сегодня я благодарю каждого, кто любит Россию, кто разделяет ее радости и горести, кто живет вечными ценностями, живет будущим нашей любимой Российской Федерации, приближая скорейшую победу», — заявил актер на Открытом российском фестивале патриотического кино «Малая земля».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Актер Дмитрий Дюжев

Что известно о скандалах с Дмитрием Дюжевым

Актер Дмитрий Дюжев публично поскандалил с комиком Ильей Соболевым после того, как тот назвал актера безумным, заявив, что «почти все звезды, которые были успешными и популярными, сходят с ума, но Дюжев не изменился, он сразу был вот такой». Артист потребовал от юмориста извинений.

«Он хочет, чтобы я официально сказал, что Дима Дюжев — не сумасшедший. Сказал, что из-за этого он потерял много денег, у него отменилось много концертов», — рассказал Соболев в программе «Ты не поверишь!».

Также артиста осуждали за требования в его райдере. Актрисы театра драмы в Белгороде, куда приезжал Дюжев, возмутились райдером московского коллеги. Звезда «Бригады» потребовал в номера бесплатные десерты, кофе и экзотические фрукты исключительно в очищенном виде.

Дмитрий Дюжев в эфире НТВ признался, что думает о том, чтобы подать в суд на обидчиков.

Актер также неоднократно попадал под критику своего коллеги Алексея Панина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в том числе и за позицию по СВО. По мнению артиста, Дмитрий Дюжев не понимает, что происходит в мире.

По словам Алексея Панина, Дюжев сильно изменился в последние годы. Актер в интервью Ксении Собчак предположил, что это могло произойти под влиянием запрещенных веществ.

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