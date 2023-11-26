Яркий праздник музыки: как прошел фестиваль «Легенды Ретро FM» в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Маша Распутина во время фестиваля «Легенды Ретро FM»

25 ноября на «ВТБ Арене» в Москве прошел музыкальный фестиваль «Легенды Ретро FM 2023», где выступили артисты 70-х, 80-х и 90-х годов. Среди популярных исполнителей в фестивале приняли участие Pupo, Arabesque, Владимир Пресняков, Joy, Fancy, Михаил Шуфутинский, Gazebo, Александр Иванов («Рондо»), Lian Ross, Маша Распутина, «Самоцветы», Plazma, «Дюна».

Ведущими концерта в 2023 году стали актриса Татьяна Веденеева и ведущий радио «Ретро FM» Александр Светлов. Открыла шоу австрийская группа Joy с песней Valerie. Солисты группы поблагодарили поклонников и признались им в любви на английском и русском языках.

На сцене также выступил Владимир Пресняков. Он исполнил хиты «Стюардесса по имени Жанна» и «Засыпает синий Зурбаган». За кулисами фестиваля певец признался, что ему симпатична Инстасамка (Дарья Зотеева). Он заявил, что даже записал бы с ней фит, если бы девушка не прибегала к ненормативной лексике в творчестве. Однако, предположил певец, с возрастом Инстасамка перерастет эту тягу.

Не менее ярким было выступление на фестивале заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского. Он спел кавер на песню «Белые розы», а также композицию «Пальма-де-Майорка». Певец в интервью корреспонденту NEWS.ru заявил, что ему не нужна недвижимость за рубежом. Отвечая на вопрос журналистов о том, не хочет ли он купить виллу на Мальдивах или Сейшелах, артист подчеркнул, что его дом находится в Москве.

Красочное шоу с акробатом, конфетти и дискошаром на концерте представил итальянский певец Pupo. Другой исполнитель из той же страны — Gazebo — выступил в окружении балерин. Он рассказал журналистам, что никогда не приезжал в СССР, а в РФ спел впервые. Певец заявил, что ему нравится в России. Он признался, что видит много общего между итальянцами и русскими. Завершило фестиваль выступление российской группы «Дюна».

Наиболее яркие моменты музыкального шоу — в фотогалерее NEWS.ru.