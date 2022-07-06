Панин пристыдил Дюжева за позицию по СВО, назвав его «проституткой»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Дюжев

Российский киноактер Алексей Панин выразил негодование насчет того, что ему стали каждый день поступать угрозы и обвинения в проституции в связи с поддержкой Украины в ходе военной операции. По его словам, он рассчитывал, что в России его будут называть «военным политиком», а таких оскорблений удостоится его бывший коллега по фильму «Жмурки» Дмитрий Дюжев. Видеоролик со своими мыслями он выложил в своем Telegram-канале.

Одни артисты — проститутки, как Дюжев, Лепс и Тимати. А другие понимают, что происходит в мире, — высказал в грубой форме Панин.

Стоит отметить, что каждый из перечисленных артистов поддержал действия российских войск в ходе специальной военной операции на территории Украины. Именно этот и возмутило Панина.

Ранее он уже высказывался в негативном ключе о петербургских актерах, которые решили не озвучили свою позицию по поводу проведения военной операции на Украине. В частности, критике подвергся Михаил Боярский, которого он назвал «конченым человеком»